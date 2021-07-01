بعد منعهم من الغناء.. أغرب أسماء مطربي المهرجانات: موزة وكزبرة وحنجرة

ما زالت الأزمة مستمرة بين نقابة المهن الموسيقية، ومطربي المهرجانات، وفي مقدمتهم حمو بيكا وأحمد موزة، الذين انتشرت أغانيهم خلال السنوات الماضية، وهم ليسوا حاصلين على تصريح أو عضوية النقابة، وذلك بعد أن أصدرت النقابة قرارا بمنعهم من الغناء، الأحد الماضي.

وذكر طارق مرتضى، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن النقابة تقدمت ببلاغات رسمية للشرطة ضد بيكا، ومطربي المهرجانات، لأنهم ليسوا أعضاء نقابة، ولا يحق لهم الغناء في أي مكان، إذ إن تلك البلاغات تقدمت بها النقابة لإدارة «يوتيوب» و«فيس بوك» لحذف أغانيهم.

وأضاف أن النقابة قررت في اجتماعها الأسبوعي، الأحد الماضي، عدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، وهم حمو بيكا، ومصطفى عنبة، ومسلم، ونور التوت، وأحمد موزة، وفي هذا الصدد تعرض «الوطن» أغرب 10 أسماء لمطربي المهرجانات الشعبية.

حمو بيكا

- اسمه محمد محمود، وسُمي حمو لأنه اسم «الدلع» لمحمد، أما بيكا فهو يرجع إلى تشابه في الشكل بينه وأحد أفراد عائلة الدخيلة الشهيرة في محافظة الإسكندرية، وفقا لما صرح به في حوار تلفزيوني.

ومن أشهر المهرجانات الشعبية لحمو بيكا: «حب عمري، نسيته وفاتني، أنا حبيتك وجرحتيني، رب الكون ميزنا بميزة، شمس المجرة، أنتي معلمة، وانتي ملكة».

الشاعر الفاجر

اسمه الحقيقي، مصطفى محمود عبدالمنعم، وجرى إطلاق هذا اللقب بسبب براعته في تأليف المهرجانات، ومن أبرز أعماله الفنية: «مهرجان جمد قلبك، مهرجان إبليس الفاجر، مهرجان موزتي، مهرجان حب عمري نسيته وفاتني، ومهرجان خافو مني».

موزة

اسمه أحمد موزة، وبدأ مشواره الفني منذ أن كان في العاشرة من عمره، حتى أنه ترك تعليمه من أجل الغناء، وكان يحصل على 100 جنيه في الفرح الواحد، وفقا لما قاله في تصريحات تلفزيونية.

وقدم مهرجانات شعبية كان أشهرها «أندال»، وحققت انتشارا واسعا، حيث حصلت على 170 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب».

ومن أبرز مهرجانات «موزة»: «مهرجان اسلوبي عارفينه كلكو شايفينه، مهرجان ضربة بضربة، ومهرجان مش اخواتي».

عنبة

اسمه الحقيقي مصطفى، وقدم أكثر من مهرجان حقق انتشارا واسعا، كان أبرزها «دولة»، و«الملوك»، و«العو»، و«القاهرة فوق»، و«طيارات».

وزة مطرية

اسمه الحقيقي محمد، وكان يحب اللعب مع الأوز، وفي إحدى المرات تعرض للعض، لذلك لقبه أحد أصدقائه المقربين بـ«وزة»، ومن أشهر المهرجانات الشعبية التي قدمها: «شمتان، المطرية دي أفخم دولة».

كزبرة وحنجرة

الاسم الحقيقي لكزبرة هو أحمد خالد، أما حنجرة فإن اسمه محمد صلاح الفارسي، واستطاعا ان يحققا نجاحا كبيرا، ومن أشهر المهرجانات التي قدماها: «سبوني في حالي بقى، هنتباكس، مات الكلام وياكي».

مجدي شطة

اسمه الحقيقي مجدي مختار، وأطلق عليه والده «شطة» نظرا لولعه الشديد بلاعب الأهلي في فترة السبعينات «شطة»، وقرر أن يطلق عليه هذا الاسم ليشتهر به عندما يكبر، وقدم عددا كبيرا من المهرجانات الناجحة، كان من بينها: «عقارب بتحارب، دنيا المصالح، بنت أصول، وأنا سيرتي بتجنن دولة».

فيجو الدخلاوي

اسمه الحقيقي أحمد مصطفى، وهو من أشهر موزعي المهرجانات الشعبية، ويتعامل مع عدد كبير من نجوم المهرجانات على رأسهم حسن شاكوش وحمو بيكا، وعلي قدورة.

نور التوت

تعاون نور التوت مع عدد كبير من مطربي المهرجانات الشعبية، من أبرزهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعلي قدورة، ومن أهم المهرجانات التي قدمها: «رب الكون ميزنا بميزة، متزاول، الحكاية، انتي شاملة، وداهية».