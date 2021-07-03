واشنطن: الجيش الأمريكي يحتفظ بسلطة حماية القوات الحكومية في أفغانستان

قالت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، إن الجيش الأمريكي يحتفظ بسلطة حماية القوات الحكومية في أفغانستان، وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، جون كيربي، إن قائد القوات الأمريكية في أفغانستان لا يزال يملك تلك السلطة، حتى مع مضي الولايات المتحدة في الانسحاب العسكري من هناك.

كيربي: الإدارة الأمريكية ستحرص على منع أفغانستان من التحول مرة أخرى إلى بؤرة للإرهاب

وامتنع كيربي، عن قول إلى متى سيظل الجيش الأمريكي يتمتع بتلك السلطة، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تتابع عملية الانسحاب وستحرص على منع أفغانستان من التحول مرة أخرى إلى بؤرة للإرهاب، واضاف المتحدث الامريكي: «لدينا قدرات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط لمواجهة مخاطر الإرهاب»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأقر المتحدث باسم «البنتاجون»، بشأن حماية «مطار كابول»، بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت أمس الجمعة، أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سيتم إنجازه نهاية اغسطس المقبل، وذلك بعد ساعات من إعلان مغادرة جميع القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي قاعدة باجرام الجوية، الأكبر في أفغانستان. وكانت واشنطن اعلنت في وقت سابق، أنها ستسحب آخر جنودها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل.

وقاطع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، الصحفيين، بعد 3 أسئلة متتالية حول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، قائلاً إنه لن يجيب عن أي أسئلة حول أفغانستان، وسط تحذيرات المخابرات الأمريكية من أن الحكومة الأفغانية قد تنهار في وقت مبكر من العام المقبل بظل هجوم مستمر من قبل حركة «طالبان».

واوضح بايدن، في مؤتمر صحفي، أن قوات بلاده لن تختفي من أفغانستان بالكامل في الأيام القليلة المقبلة، مشددا على أنه يريد ضمان وجود مساحة تشغيلية كافية لاستكمال الانسحاب بحلول سبتمبر المقبل.

الرئيس الأمريكي: واشنطن عملت على بناء قدرة جوية عن بعد لمساعدة الحكومة الأفغانية

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن واشنطن عملت على بناء قدرة جوية عن بعد لمساعدة الحكومة الأفغانية إذا كانت هناك حاجة إلى دعم جوي لإبقاء كابول بعيدة عن أيدي طالبان، وشدد بايدن، على أن الأفغان يجب أن يكونوا هناك وأن يكونوا قادرين على القيام بذلك بأنفسهم بالقوة الجوية التي يمتلكونها والتي تساعدهم الولايات المتحدة في الحفاظ عليها.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ناقش، أمس الجمعة، مع وزير خارجية طاجيكستان أمن الحدود مع أفغانستان، بالإضافة للأوضاع في آسيا الوسطى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.