سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 3-7-2021 مقابل الجنيه المصري

سجلت أسعار الدولار في البنوك المصرية حالة من التغير الطفيف في حركة الشراء والبيع وذلك مع بداية الأسبوع وذلك وفق آخر تعاملات وردت، اليوم السبت الموافق 3 يوليو 2021، وتقدم «الوطن» استمرارا لخدماتها اليومية، متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والبنك التجاري الدولي:

سعر الدولار في بنك فيصل

يسجل سعر الدولار في بنك فيصل، نحو 16.07جنيه للشراء، 16.17جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي

ويسجل سعر الدولار في البنك البنك العربي، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصر

كما يسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.61جنيه للشراء، و15.71جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد، 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 3 يوليو على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل الدرهم الإماراتي، وفق آخر تعاملات وردت اليوم السبت الموافق 3 يوليو في المصرف المتحد نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

ووصل سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت اليوم السبت الموافق 3 يوليو ، إلى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في بنك مصر، وفي البنك الأهلي نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وفق آخر تعاملات وردت اليوم السبت الموافق 3 يوليو، نحو 18.75 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي بنك مصر سجل 18.55 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.