«صحة قنا»: تطعيم 60 ألف مواطن بلقاح كورونا

قال الدكتور، راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، إن عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بلغوا 60 ألف مواطن في مراكز تلقي اللقاح بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وأضاف تواضروس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مراكز تلقي اللقاح تعمل بشكل طبيعي يوميًا من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساءً، مشيرًا إلى أن عمليات تلقيح المواطنين في المحافظة خاصة وجميع محافظات مصر ستتوسع بشكل كبير، بعد تصنيع الحكومة لقاح «سينوفاك» داخل مصر.

وطالب وكيل الصحة، المواطنين بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستخدام الكمامة عند الخروج؛ للحفاظ على أنفسهم من خطر الفيروس.

كانت مديرية الصحة بقنا، قد أعلنت أن مستشفيات قنا المخصصة للعزل وفرز المصابين بفيروس كورونا، بدأت اليوم العمل في كامل أقسامها بشكل طبيعي بعد انخفاض أعدد المصابين بفيروس كورونا وتسجيل بعضها صفر حالات، مستشفى قوص وفرشوط.

وأكدت المديرية، أنها طلبت من إدارة المستشفيات كإجراء احترازي، تخصيص 20% من عدد الأسرة لمصابي كورونا لفرزهم وعملهم.

وتابعت أن عدد حالات كورونا المحجوزة في مستشفيات قنا 17 حالة فقط، في انخفاض ملحوظ وشبه انتهاء الفيروس وتراجعه بشكل كبير بين المواطنين، موضحا أن العدد بيانه كالآتي ، 8 حالات في مستشفى قنا العام، حالتين في مستشفى قفط التعليمي المخصصة العزل الكامل لمصابي كورونا، حالة في حميات قنا، حالتين في حميات نجع حمادي، حالة في مستشفى الوقف، حالتين في مستشفى فرشوط، وحالة في مستشفى الصدر بقنا.

وتابعت أن حالات العزل المنزلي بلغت 13 حالة فقط، في تراجع كبير، في حين أن وقت الذروة وصلت حالات العزل المنزلي إلى ألف حالة، ولكن بفضل وعي المواطنين في قنا، والخدمات الطبية الصحيحة التي تقدمها المستشفيات، والإجراءات الحكومية التي طبقتها المحافظة بقيادة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وجميع الأجهزة التنفيذية.