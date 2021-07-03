حجازي: زيارة السيسي لألمانيا في 2015 كانت حجر أساس العلاقات مع أوروبا

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنَّ وزارة الخارجية لعبت دورًا كبيرًا في المعركة التي أعقبت بيان 3 يوليو 2013 وتخلص مصر من جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أنَّ «البعض لم يكن مدركًا حجم التغيير واحتاج الأمر تحرك مصري دائم على الأصعدة كافة، سواء فيما يتعلق بالمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي أو التحرك على مستوى العلاقات الدولية وبخاصة في العواصم الكبرى».

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنَّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا في عام 2015 كانت حجر أساس لانطلاقة علاقة مصرية أوروبية ألمانية واثقة، حيث استثمرت ألمانيا في مصر نحو 8 مليارارات دولار، كما حذت فرنسا وإيطاليا وغيرهما من الدول الأوروبية حذو ألمانيا على صعيد تمتين العلاقات مع مصر.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: «مصر خاضت معركة إقناع العالم في الخارج، وكان الجميع يدرك أن نجاح مصر هو نجاح للاستقرار والأمن في جنوب أوروبا»، لافتًا إلى أنَّ بداية المشهد كان مضطربا لكن كان هناك شعور بالرغبة الدولية في إنجاح المشروع المصري، وما إن استتب الوضع وأصبح واضحًا للجميع أن مصر تعمل لصالح الدولة الوطنية وتجميع كل مؤسسات الوطن وحماية كل إنسان على أرضها، وكان ذلك كفيلا لكي يدرك الجميع أن ما حدث في 30 يونيو كان ثورة شعبية استطاع الجيش أن يقدم لها الأمان الذي يحميها ويقدمها للعالم كمعركة لاستعادة الدولة القومية والبناء للمستقبل ضد الديكتاتورية الدينية».