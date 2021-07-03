«إياد».. فائز بجائزة المبدع الصغير يبتكر موقعا تعريفيا بالعاصمة الإدارية

قال الطفل إياد معتز، أحد الحائزين على جائزة المبدع الصغير، إنه استطاع تصميم التطبيق التعريفي للعاصمة الإدارية الجديدة على أحد المواقع المتخصصة في تعليم البرمجة للأطفال، مشيرًا إلى أنه بدأ تعلم البرمجة في الخامسة من عمره، وأنه فكر في تصميم موقع العاصمة الإدارية الجديدة لكي يقدم شيئا جديدا.

وأضاف «معتز»، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستحتوي على عدد من الأماكن العالمية مثل مدينة الألعاب الأولمبية والبرج الأيقوني.

وتابع أحد الحائزين على جائزة المبدع الصغير، أن والدته ساعدته في جمع المعلومات من مصادر موثوقة ورسمية، لافتًا إلى أنه سيزور العاصمة الإدارية الجديدة بعدما تنتهي إنشاءات مشروعاتها الكبرى: «المنافسة كانت صعبة جدًا، وكنت أشعر أنني أمتلك فرصة الفوز خاصة أنني بدأت التعلم في سن مبكرة، والحمد لله أنني فزت لأن المشروعات المشاركة في المسابقة كانت رائعة للغاية وبخاصة في الرسم والبرمجة».

وذكر الطفل إياد معتز، أحد الحائزين على جائزة المبدع الصغير: «زملائي فرحوا كثيرًا بالجائزة، وأصدقائي يشجعونني دائمًا على تقديم المزيد، كما أتدرب على ممارسة كرة القدم والسباحة».

وأكد، أنه يتمنى أن يصبح مبرمجًا، وأن يكون مؤهلًا للعمل في الشركات الكبرى على غرار «مايكروسوفت» و«جوجل».