هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم.. العظمى بالقاهرة 40

نصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال ساعات النهار وعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة، إذ أن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 3 يوليو، شديدة الحرارة على كل المناطق.

هيئة الأرصاد الجوية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يسود خلال ساعات النهار طقس شديد الحرارة حيث تسجل القاهرة والوجة البحري 40 درجة، لافتة إلى لاستمرار تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة علي معظم أنحاء الجمهورية حتي مدن الصعيد لتتجاوز حاجز 40 درجة.

وأوضح خبراء الأرصاد، أنَّ الطقس على السواحل الشمالية يكون حارًا رطبًا، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلا

وكشفت هيئة الأرصاد، أنَّه يسود خلال ساعات الليل اليوم السبت طقس معتدلًا ورطبًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء مع تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة من اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة، على مدار اليوم السبت

القاهرة العظمى 40 والصغرى 26.

الإسكندرية العظمى 31 الصغرى 24.

مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 24.

سيوة العظمى 40 والصغرى 22.

بورسعيد العظمى 35 والصغرى 25.

دمياط العظمى 34 والصغرى 25.

الإسماعيلية 40 الصغرى 25.

السويس العظمى 40 والصغرى 25.

العريش العظمى 35 والصغرى 25.

طابا العظمى 39 والصغرى 22.

سانت كاترين العظمى 35 والصغرى 17.

شرم الشيخ العظمى 43 والصغرى 31.

الغردقة العظمى 44 والصغرى 31.

الفيوم العظمى 41 والصغرى 25.

بني سويف العظمى 41 والصغرى 25.

المنيا العظمى 42 والصغرى 25.

أسيوط العظمى 44 والصغرى 25.

سوهاج العظمى 45 والصغرى 26.

قنا العظمى 45 والصغرى 26.

الأقصر العظمى 45 والصغرى 28.