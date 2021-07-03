«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس اليوم: لا تتعرضوا لأشعة الشمس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس اليوم، مؤكّدة أنَّه سيكون شديد الحرارة خاصة خلال ساعات النهار، حيث تسجل القاهرة والوجه البحري 40 درجة، ويستمر تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة على معظم الأنحاء حتى مدن الصعيد، لتتجاوز حاجز 40 درجة، ناصحة المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال ساعات النهار، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

وقال مصدر بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إنَّ الأسبوع الحالي سيشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والجيزة، وشديد الرطوبة علي الوجه البحرى، وتنخفض الرطوبة في صعيد مصر، مضيفًا أنَّ الحرارة تشمل السواحل الشمالية، وسوف يكون شديد الحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة، مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 4 درجات.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّه لا تنكسر الموجة الحارة خلال الأسبوع، حيث تستمر مع ارتفاع الحرارة وذلك على مختلف المحافظات، مؤكّدًا أنَّه حتى الآن لا يوجد موعد محدد لانكسار الموجة الحارة وعودة الطقس إلى معدلاته الطبيعية.

وأوضح المصدر، أنَّه يسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلًا، مشيرا إلى أنَّ اليوم السبت يشهد ارتفاعًا في الحرارة حيث تصل إلى 41 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والجيزة وتزداد 5 درجات في صعيد مصر.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، التي من المتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.