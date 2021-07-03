«المعلمين» تطلق مهرجان صيفي تعليمي بطور سيناء

تنطلق أولى فعاليات المهرجان الصيفي التعليمي، بنادي المعلمين في مدينة طور سيناء، اليوم، الذي تنظمه اللجنة النقابية للمعلمين بمدينتي طور سيناء وشرم الشيخ، تحت إشراف النقابة الفرعية للمعلمين بجنوب سيناء.

المهرجان التعليمي الترفيهي

وقال عصام رجب، نقيب المعلمين بجنوب سيناء، إن فعاليات المهرجان تتضمن جوانب تعليمية وترفيهية للطلاب في كافة المراحل التعليمية، وخاصة طلاب الصف الثالث الثانوي، من خلال تقديم شرح وافي لكافة المواد الدراسية، بهدف دعم الطلاب قبل انطلاق الامتحانات، وإتاحة الفرصة لهم للاستفسار عن أي معوقات تواجههم في المنهج وتوضيحها لهم.

وأوضح نقيب المعلمين، في تصريح له، اليوم، أن المهرجان سينطلق مساء اليوم، بحضور الطلاب المشاركين في المهرجان وفقًا لجداول معلنة سابقًا، لافتًا إلى أن عدد كبير من المعلمين بمدينة الطور تطوع للمشاركة في هذا المهرجان، ومن المقرر أن يجري شرح المواد التعليمية في جميع التخصصات بالمجان.

إقبال كبير على المهرجان

وأشار إلى أن المهرجان قوبل باستحسان، وشارك فيه عدد كبير من الطلاب، لذا جرى تقسيمهم على مجموعات، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وتبدأ المجموعة الأولى في الساعة الخامسة من مساء اليوم بتدريب على رياضة الكاراتيه، وكورس، للغة الفرنسية لطلاب المرحلة الثانوية، وأخر للمرحلة الإعدادية.

وأشار النقيب، إلى انطلاق فعاليات كورس الرياضيات وورشة عمل لإنتاج الأعمال اليدوية الساعة 6 مساءً، وفي الساعة 7 كورس «مستوى أول ومستوى ثانِ» في مادة الرياضيات، وورشة أعمال يدوية ، وورشة رسم، وفي الساعة الثامنة يبدأ كورس تعليمي في مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية، وورشة أعمال يدوية، والساعة التاسعة كورس تعليمي «مستوى أول» في اللغة الإنجليزية.