غير موجود بمصر.. 7 معلومات عن متحور «دلتا بلس»

قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس إن الدراسات التي تم تنفيذها على بعض المرضى المصابين بفيروس كورونا «كوفيد 19» من قبل بعض أساتذة طب قصر العيني وأساتذة مستشفى 57357، أثبت خلو مصر حتى الآن من متحور دلتا بلس لفيروس كورونا كوفيد 19، مؤكدًا أن النتائج التي تم رصدها أوضحت وجود سلالة جنوب إقريقيا والسلالة الإنجليزية بنسبة لاتتجاوز أيضا 10%.

وأوضح رئيس صحة النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة العليا للفيرسات التنفسية أوصت بضرورة تعميم دراسة عينات فيروس كورونا على مستوى المحافظات؛ لمعرفة إذا كانت هناك تحورات للفيروس كورونا من عدمه، وكذلك وجود سلالات جديدة أيضا أو طفرات من عدمه، والتأكد من عدم وجود متحور دلتا بلس في مصر.

إجراء دراسات في 4 محافظات

وأشار إلى أن الدراسات سيتم استكمالها بمحافظات «سوهاج وأسيوط والمنصورة والزقازيق»، مؤكدًا أن الهدف من إجراء الدراسات، إيجاد طرق جديدة لمواجهة ومكافحة المرض في مصر، ومعرفة وجود فرق من عدمه بين الفيروسات لمكافحتها.

و في النقاط التالية تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن متحور دلتا بلس:

1- سالالة دلتا بلس سريعة الانتشار، بخلاف الطفرات الأخرى السابقة للفيروس.

2- انتشرت سلالة دلتا بأكثر من 70 دولة حول العالم.

3- متحور دلتا حتى الآن غير موجود في مصر.

4- العلم كله سينتشر به دلتا وفقًا لتصريحات وزيرة الصحة.

5- إصابات بالجهاز الهضمي والأعراض التنفسية والجهاز العصبي، أبرز أعرضه بجانب السعال والحمى والشعور بالصداع وسيلان الأنف والتهاب الحلق.

6 - لم يؤثر على جودة فعالية لقاحات كورونا الموجودة حاليًا حتى الآن.

7- يخضع للعديد من الدراسات لمعرفة التأثيرات السلبية له خاصة على أجهزة الجسم المختلفة للإنسان.