ضبط 11651 شخصا لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 11651 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ11598 منهم، فيما اُتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 53 لم يسددوا الغرامة المقررة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 858 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 250 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات بلغت 1645 أرجيلة.

واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم العرض على النيابة العامة، وجاري استمرار الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.