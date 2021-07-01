8 جثث و62 مصابا حصيلة حوادث الطرق في 5 محافظات خلال 24 ساعة

شهدت محافظات مصر عدة حوادث مرورية أسفرت عن مصرع 8 أشخاص واصابة 58 آخرين في «قنا، البحر الأحمر، الإسماعيلية، المنيا، مطروح»، تم رفع أثار الحوادث من علي الطرق، ونقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة، وإخطار النيابة العامة.

مصرع شقيقين في حادث تصادم بمحافظة قنا

في محافظة قنا لقي إسلام مصطفى موسى، 18 عاما، وشقيقه أحمد مصطفى، 16 سنة، مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية أعلى كوبري الكلالسة، في مركز قوص، ونقلت سيارة اسعاف الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

تصادم يودي بحياة ضابط ومعاون شرطة واصابة مجندين بطريق رأس غارب - الزعفرانة

وأسفر تصادم بين سيارة شرطة وسيارة نقل بمنطقة الكيلو 1 بطريق رأس غارب الزعفرانة، مصرع المقدم سيد صادق، بإدارة قوات الأمن، وأحمد شعبان، معاون شرطة، وإصابة جنديين آخرين، هما أمير بطرس، وأسامة ممدوح، أثناء مرافقتهم موكب محافظ البحر الأحمر خلال جولته التفقدية لمدينة رأس غارب.

ولقي شخص مصرعه بينما أصيب ثلاثة آخرين، إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 35 في طريق الغردقة رأس غارب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة شخصا30 بينهم 19 طفلا في انقلاب اتوبيس رحلات بالإسماعيلية

وأصيب 30 شخصا بإصابات مختلفة إثر انقلاب اتوبيس رحلات متجه من القاهرة إلي مدينة فايد، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلي مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، وانتقل الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحية بالإسماعيلية إلي المجمع للأشراف علي وصول الاطقم الطبية والإدارية لدعم فرق النوباتجية لسرعة التعامل مع المصابين.

مصرع شخصين واصابة 15 آخرين إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

كما لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 15 آخرون، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، عند مدخل قرية تونا الجبل بمركز ملوي في المنيا، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين ان سبب الحادث، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، هما: «شرقاوي. ع. ع» 26 عاما، عامل، «صلاح. ح. م» 20 سنة، مقيمان بتونا الجبل بملوي، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى العام، وأصيب 15 آخرين، جميعهم عمال ومقيمين في تونا الجبل.

وتراوحت الإصابات بين كدمات وسجحات وكسور، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالحادث، والتحفظ على السيارة وقائدها.

3 حوادث بمطروح تخلف متوفى و8 مصابين

وشهدت محافظة مطروح وقوع 3 حوادث سير متفرقة، على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي الدولي، أسفرت عن مصرع أحد الأشخاص، وإصابة 8 آخرين، واستقبل مستشفى الضبعة المركزي 4 مصابين في حادث انقلاب سيارة أمام قرية «أمواج»، مصابين بجرح بالكتف الأيسر وكدمات وسحجات متعددة.

وفي الحادث الثاني، لقي شخص مصرعه وأصيب آخران من عائلة واحدة، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الضبعة المركزي، وتبين ان الحادث وقع على المحور الإقليمي، والمتوفي والمصابين يقيمون الضبعة.

كما استقبل مستشفى رأس الحكمة 3 مصابين إثر وقوع انقلاب سيارة أمام قرية «زاوية العوامة»، وتراوحت الإصابات بين اشتباه نزيف داخلي بالمخ، واشتباه كسر بالحوض وجرح قطعي بالجبهة والركبة اليمنى، وتجري الأجهزة المعنية الفحوصات اللازمة، للتعرف على أسباب وملابسات الحوادث.

إصابة 4 في حادث سير بقرية شطورة بسوهاج

وفي قرية شطورة دائرة مركز طهطا بسوهاج وقع حادث تصادم بين سيارة «ربع نقل»، و«توك توك»، على الطريق الزراعي مما نتج عنه إصابة 4 اشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفي طهطا العام، ورفع آثار الحادث من علي الطريق، وأخطرت النيابة العام.