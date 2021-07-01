أبرز حوادث الأسبوع: وقائع ابتزاز وتحرش وضبط نصف طن مخدرات وقطع أثرية

شهد الأسبوع الجاري عدداً من الحوادث التي شغلت الرأي العام وكان أبرزها القبض على نائب الجن علاء حسانين بتهمة التنقيب عن الآثار وسرقتها، ثم القبض على رجل الأعمال حسن راتب بتهمة تورطه بتمويل عمليات التنقيب على الآثار، «الوطن» ترصد في التقرير التالي أبرز جرائم الأسبوع؟

القبض على عصابة بنصف طن مخدرات

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات، مفادها حيازة تشكيل عصابي دولي، كميات من المواد المخدرة المُعدة للتروّيج، وصدرت الأوامر بتشكيل فريق بحث ضمّ 13 ضابطا من مختلف قطاعات وزارة الداخلية، للعمل على رصد هؤلاء العناصر والوقوف على أماكن نشاطهم، ومخازن المواد المخدرة المخبأة بها، وبينت التحريات أنَّ من بين هؤلاء العناصر مصريون ويمنيون، وأنَّهم يحوزون موادًا مخدرة عبارة عن حشيش وأفيون وكوكايين وآيس، تمهيدًا لتروّيجها داخل البلاد، بعد إدخالها من عدة منافذ.

القصة الكاملة لسقوط 13 يمنيا ومصريا بـ«نص طن مخدرات» في مدينة نصر

القبض على رجل الأعمال حسن راتب

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على رجل الأعمال حسن راتب، في مدينة السادس من أكتوبر، في ضوء ما كشفت عنه التحريات والتحقيقات مع التشكيل الذي يترأسه علاء حسانين، والذين تمّ ضبطهم فى منطقة مصر القديمة، وبحوزتهم 201 قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام.

وظهر «راتب» في مقر محكمة جنوب القاهرة بمنطقة السيدة زينب، حيث بدا مرتدياً جلباباً أبيض وعباءة بيضاء وسبحة، ومكبلاً بقيد حديدي، وسط حراسة أمنية مشددة.

النيابة: حسن راتب أقر بوجود تعاملات مالية مع علاء حسانين بـ«الملايين»

النيابة: تحريات الشرطة أكدت تمويل حسن راتب عمليات التنقيب عن الآثار

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التحفظ على أموال حسن راتب .. 19 متهما في قضية الآثار

التحرش بفتاة بالعمرانية والجاني يعتدي عليها بالضرب

اتهمت فتاة العمرانية شابًا بالتحرش بها، وقالت في تحقيقات النيابة العامة، إنَّها كانت عائدة من درس في الساعة الثانية ظهرًا، وعندما وصلت في محيط منزل أسرتها أجرت اتصالاً مع والدتها وطمأنتها بأنَّها في محيط المنزل، لكنها فوجئت بشاب يلاحقها عقب خروجها من المكتبة لشراء بعض احتياجاتها ويعتدي عليها بكلمات خادشة للحياء، وعندما اعترضت على تصرفاته، نزل من سيارته واعتدى عليها بالضرب ولطمها مرتين على وجهها وفر هاربًا قبل أن يتمكن أصحاب المحال التجارية من الإمساك به.

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شاب يعتدي على فتاة اعترضت على تحرشه بها بالجيزة.. والأم: كانت راجعة من الدرس

ضبط شخص سرّب امتحان الثانوي الأزهري على تليجرام

تمكّنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لتسريبه امتحانات الثانوية الأزهرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تليجرام»، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة، المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».

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زوج يبتز طليقته بصورها الخاصة لإجبارها على التنازل

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، بلاغا من قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد قيام ربة منزل بالإبلاغ عن طليقها الذي هددها بالتشهير بصورها أثناء فترة زواجهما وإرسال عبارات مسيئة عبر تطبيق واتس آب لإجبارها على التنازل عن المطالبة بحقوقها بعد الطلاق.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة برقم 48 أحوال قسم ثان الزقازيق، وتبين من تحريات ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدي للجريمة الإلكترونية صحة الواقعة.

لإجبارها على التنازل عن حقوقها.. شاب يبتز طليقته بصور خاصة في الشرقية