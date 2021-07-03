تفاصيل الدعم الريفي للأسر المنتجة.. تمكين اقتصادي وقروض ميسرة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، تقديمها الدعم الريفي للأسر المنتجة و​إعداد الأسر وتأهيلها وتدريبها لإكسابها مهارات حرفية ويدوية للعمل على زيادة دخل الأسر.

شروط الانضمام للأسر المنتجة

وأوضحت التضامن، عبر موقعها الرسمي، أن هناك العديد من الشروط للانضمام لـ«الأسر المنتجة»، والحصول على دعم ريفي، وتتمثل فيما يلي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة والحساب أو التعهد بالالتحاق ببرامج محو الأمية.

- ألا يقل السن عن 18 سنة وقت تقديم الطلب ويستثنى من ذلك خريجي مراكز إعداد الأسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.

- أن يقدم الطالب الضمان الذى يقبله مجلس إدارة الجمعية المسند إليها تنفيذ المشروع.

- أن يقبل الشروط الخاصة بالتعاقد مع الجمعية المنفذة للمشروع.

- أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية أو اختبار الصلاحية الذي تعقده الجمعية المنفذة للمشروع وتعتمده الوحدة الاجتماعية المختصة.

- لضمان جدية تنفيذ المشروع فإنه يجوز مشاركة طالب الانتفاع بالمشروع بنسبة من التكلفة الإجمالية للمشروع يحددها مجلس إدارة الجمعية طبقًا لدراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع.

«التضامن» تستهدف دعم الأسر المنتجة وقطاع العمالة غير المنتظمة

من جهتها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تستهدف دعم الأسر المنتجة وقطاع العمالة غير المنتظمة والمشروعات متناهية الصغر، مشيرة إلى أن الوزارة تشجع الأسر على الإنتاج والعمل، وتدعمها بكافة الطرق، والتي من بينها طريقة إقامة المعارض بغرض تسويق منتجاتهم، كمعرض ديارنا على سبيل المثال.

وتعمل وزارة التضامن، على تأهيل الفئات القادرة على العمل من النساء والشباب وتوظيف مهاراتهم بالمواءمة مع احتياجات سوق العمل في كافة الصناعات التراثية والبيئية والزراعية وخدمة المجتمع؛ لتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز التنمية المستدامة ، ويضم البرامج الفرعية التالية:

- برنامج فرصة والإقراض متناهي الصغر، حيث تقدم الوزارة منظومة التمكين الاقتصادي التي توفر فرص التدريب والتوظيف وتأسيس مشروعات مدرة للدخل ووحدات إنتاجية موجهة لـ50 ألف مستفيد في 8 محافظات.

- مساعدة 4200 أسرة في امتلاك أصول إنتاجية من الماشية، بالتعاون مع وزارة الزراعة في 8 محافظات «شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، وقنا».

- افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي، مكاتب فرصة للتمكين الاقتصادي في 16 محافظة؛ لتوفير فرص التدريب والتوظيف وامتلاك أصول إنتاجية لتأسيس مشروعات متناهية الصغر.

- تقديم قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، وبلغ رأس المال الأساسي للقروض الميسرة ما يقرب من 1.4 مليار جنيه مصري موجه إلى 240 ألف مستفيد لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.