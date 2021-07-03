سقوط عصابة «الأشقياء الـ5».. غسلوا 4 ملايين جنيه حصيلة تجارة الكيف

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص- لاثنين منهم معلومات جنائية - ومقيمين بمحافظة البحيرة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الإتجار والترويج للمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وتبين لقطاع مكافحة المخدرات، محاولة التشكيل العصابي غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 4 ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.