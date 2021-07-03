«المصيلحي»: حملات رقابية يومية على منافذ صرف السلع التموينية

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات، بشن حملات يومية على منافذ صرف السلع التموينية، للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه والتأكد من جودة السلع الموزعة على المواطنين من حيث الجودة والصلاحية، مشددًا على ضرورة التأكد من صرف كل السلع بكميات كبيرة بمخازن الجملة التي يصل عددها إلى 1500 مخزن بجميع محافظات الجمهورية.

وطالب وزير التموين والتجار الداخلية، المواطنين بالتقدم بشكوى حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف السلع المقررة على بطاقة الدعم، وذلك على الأرقام التالية:

1- منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

2 - رقم تطبيق واتس آب 01577779999.

3 – الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

وزير التموين يوجه بتوفير سلع بمواصفات جيدة للمواطنين

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير سلع تموينية بمواصفات جيدة للمواطنين، من أجل التخفيف عليهم خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أكد اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، أن شركتي الجملة (العامة - المصرية)، قامتا بضخ كل احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع من يوم 27 يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن مخازن الجملة تعمل يومياً حتي في أيام الإجازات الرسمية، وأن مخازن الجملة صرفت احتياجات المنافذ من السلع.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن توجيهات الوزير هي توفير سلع جيدة للمواطنين على بطاقة الدعم، مؤكدًا أن الشركة تصرف السلع التموينية لأكثر من 38 ألف منفذ تتنوع ما بين بقالي التموين ومنافذ «جمعيتي»، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكي شهرياً، وأشار إلى أن السلع التموينية التي تضخ هي 28 سلعة تتنوع ما بين (الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، والدقيق ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع الأخرى).