«مطروح»: إنشاء 1200 بئر تجميع مياه أمطار للمناطق المحرومة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن قيام مؤسسة سقيا الماء على جهودها ومشاركتها في تنفيذ عدد من المشروعات لخدمة أهالي مطروح خاصة الأكثر احتياجا، خلال عامين ومنها إنشاء 1200 بئر لتوفير مياه الشرب بعدة مناطق، في مراكز ومدن المحافظة شرقا وغربا، والتي جرى البدء في تنفيذها بداية من شهر أكتوبر 2019 وحتى الآن في مناطق «الضبعة، القصر، وادي الرمل، المثاني، النجيلة بمنطقة جرجوب، شماس، وسيدي براني»؛ للمساهمة في سد احتياجات سكان تلك المناطق من مياه الشرب، والتي تعتمد على تخزين مياه الأمطار في الشتاء، واستخدامها على مدار العام في الشرب وتربية الثروة الحيوانية.

إنشاء 10 أبراج حمام بسيدي براني ورفع كفاءة محطتي تحلية

وأكد محافظ مطروح، تنفيذ مؤسسة سقيا الماء، 10 أبراج حمام بمركز سيدي براني، ورفع كفاءة 2 محطة تحلية مياه البحر، بقريتي شماس ببراني والمثاني بالنجيلة، فضلًا عن تقديم مساعدات بمركز سيوة لعمل أسقف ومد وصلات مياه للمنازل، وتجهيز عرائس من الأيتام، بمبلغ 300 ألف جنيه، وجرى توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية للمناطق الأكثر احتياجا.

تطوير 3 ميادين بمدينة مرسى مطروح

ونفذت سقيا الماء، أعمال تجميل 3 ميادين عامة داخل مدينة مرسى مطروح «كوبرى روميل بالكورنيش، البنك الأهلي، وشكري القوتلي» وسط المدينة، بتكلفة بلغت 800 ألف جنيه، بالتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني ومحافظة مطروح، من أجل توفير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا.