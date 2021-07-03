روبوت لتقديم المشروبات بالمقاهي في كفر الشيخ.. «طلبك في ثواني»

عكف 10 طلاب بالمرحلة النهائية في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، على ابتكار روبوت ذكي لتقديم المشروبات لرواد المقاهي، وذلك بهدف التقليل من التعامل البشري، في ظل انتشار فيروس كورونا، وتحت إشراف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

والمشروع عبارة عن تطبيق أداة تصنيف ذراع الروبوت الخاصة بنا بيئة عمل عالية الأمان وتقليل تكلفة التشغيل من خلال تمكين العمال من القيام بهذا العمل عن بُعد، وناقشت الكلية أيضا مشروع المقهى الذكي لمجابهة فيروس كورونا «Smart Café for Combating Covid-19»، بإشراف الدكتورة مي رمضان مدرس بقسم تكنولوجيا المعلومات.

وأعضاء الفريق هم؛ أحمد أحمد أبو فودة، عبدالرحمن رمزي دار، أية مصطفى الشيخ، عائشة محمد نجيب ،تقى أحمد هلال، محمد سامي الخرادلي، محمد أحمد إسماعيل، ماجد محمد أحمد ، مصطفى كامل محمود، محمود محمد عبدالنبي.

ويهدف المشروع إلى الحماية من فيروس كورونا المستجد، باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء وتكنولوجيا تعلم الألة، حيث ينقسم المشروع إلى 4 أقسام أساسية وهي:

مشروع الروبوت الذكي لتقديم المشروبات

وجهاز التعقيم الذكي يعتمد على انترنت الأشياء في تعقيم الأيدي عن بعد دون اللمس لتجنب نقل العدوى عن طريق لمس الأسطح.

قائمة الطعام الذكية

قائمة الطعام الذكية، تهدف الى الغاء القوائم الورقية واستبدالها بتطبيق ذكي، حيث يستخدم العميل الهاتف لقراءة الباركود ليتمكن من فتح قائمة المشروبات الالكترونية واختيار المشروبات المفضلة.

ويعتمد جهاز المشروبات الذكي على انترنت الأشياء وهو المسؤول عن إعداد المشروب المطلوب عن بعد بمجرد وصول الطلب من العميل، والروبوت النادل «زيكو» يعتمد على إنترنت الأشياء وتعلم الألة يهدف إلى استبدال الجرسون البشرى لتقليل من التعاملات البشرية عن قرب وتجنب نقل العدوى، والروبوت يقوم بدورين رئيسين، يستخدم الروبوت لتوصيل الطلبات الى العملاء على الطاولات بشكل منظم.

الروبوت يصل في ثوانِ للطاولاتويتبع الروبوت النادل مسارا مرسوما على الأرض، ويصل إلى الطاولة المحددة ويتوقف 10 ثوانِ، ويتبعه مرة أخرى للعودة إلى النقطة الأولى حتى يستقبل طلب جديد، وله إمكانية التحدث مع العملاء وتقديم النصائح؛ لتجنب فيروس كورونا، كما يتمكن من الغناء كوسيلة ترفيهية.

ويعتمد جهاز المشروبات الذكي على إنترنت، وهو المسؤول عن إعداد المشروب المطلوب عن بعد بمجرد وصول الطلب من العميل، والروبوت النادل «زيكو» يعتمد على إنترنت الأشياء، وتعلم الآلة يهدف إلى استبدال الجرسون البشري لتقليل من التعاملات البشرية عن قرب وتجنب نقل العدوى، ويستخدم بدورين رئيسين، لتوصيل الطلبات إلى العملاء على الطاولات بشكل منظم.