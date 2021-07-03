وظائف خالية جديدة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.. المستندات والشروط

أعلنت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، عن وظائف خالية جديدة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية، إذ أعلنت حاجتها لـ71 طبيبا مقيما في مختلف التخصصات، ولمدة 5 سنوات، لدعم الكوادر الطبلية داخل مستشفى كفر الشيخ الجامعي، الذي يحتاج للكثير من التخصصات، حيث تستقبل نحو 100 مريض يومياً في عياداتها الخارجية، بخلاف عشرات المرضى المحجوزين داخليا، فضلاً عن إجراء عمليات جراحية في كافة التخصصات طوال أيام الأسبوع بالتناوب ما بين الأقسام ووفقا للطاقة الاستيعابية الخاصة بالمستشفى.

وظائف خالية جديدة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.. تخصصية

ووفقا للإعلان فأنها من الوظائف التخصصية وضمن وظائف خالية جديدة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيتم فتح باب التقديم من اليوم حتى 18 يوليو المقبل، على ان تقدم الطلبات شخصيا باليد أو بتوكيل رسمي باسم الأستاذ الدكتور عميد كلية الطب البشرى مشفوعة بالمستندات، وقالت الجامعة، إنه لن يلتفت الى الطلبات التي تقدم قبل الإعلان أو بعد المدة المحددة أو غير مستوفاة لأي شرط من شروطه أو المقدم بأي طريق آخر غير الطرق المحددة بالإعلان.

وظائف خالية جديدة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.. 71طبيبا

ووفقاً للإعلان فأن وظائف خالية جديدة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي تشمل 71 طبيبًا من المقيمين من الدرجة الثالثة التخصصية لمدة خمس سنوات وذلك في الأقسام الإكلينيكية المختلفة لمستشفى جامعة كفر الشيخ عن طريق الإعارة من وزارة الصحة لمدة سنة وتجدد حتى خمس سنوات من السلطة المختصة.

وظائف خالية جديدة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.. المهارات

ووفقا للإعلان فأن وظائف خالية جديدة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي تتطلب عدة مهارات وهي:

- ألا يكون قد سبق ترشيحه أو تعيينه في وظيفة طبيب مقيم او معيد في أي كلية من كليات الطب البشرى بالجامعات المصرية حتى تاريخ نشر الإعلان

- ان يكون مستوفيا للشروط الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم)81 )لسنه2016 ولائحته التنفيذية وكذا القانون رقم )19 )لسنه 2018 بشان إصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4767) لسنى 2019 وقرار المجلس الأعلى للجامعات بجل سته2011/5/30 بتاريخ (1161) رقم العالي التعليم وزير وقرار 2011/1/6.

- ستعقد جلسة علنية فور انتهاء مدة الإعلان بكلية الطب البشري بالجامعة مع الأطباء المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها وذلك لتحقيق رغباتهم فيما بينهم بصورة علنية بأولوية التقدير العام والمجموع التراكمي ويحضرها جميع المتقدمين لإبداء رغبتهم في الترشيح لإحدى الوظائف المعلنة ويمكن لمن تحول ظروفه دون حضور الجلسة العلنية إرسال من ينوب عنه لإبداء رغبته في الترشيح بتوكيل موثق من الشهر العقاري ويعتبر عدم الحضور المتقدم في تلك الجلسة تنازلا عن حقه في الترشيح ولن يقبل أي تعديل او تبديل في تغير الرغبة المقدمة بعد انتهاء الجلسة.

- ألا يجوز ترشح الطبيب لأكثر من وظيفة من الوظائف المعلن عنها.

وظائف خالية جديدة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.. الشروط

ووضعت الجامعة عدة شروط ضمن وظائف خالية جديدة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، وهي:

- أن يكون حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ .

- الحصول على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام ومادة التخصص.

وظائف خالية جديدة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.. المستندات

كما وضعت عدة مستندات ضمن وظائف خالية جديدة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي وهي:

-أصل شهادة البكالوريوس.

- أصل بيان درجات وتقديرات سنوات الدراسة.

- 6 صور شخصية 4x6.

-أصل شهادة الامتياز-أصل شهادة الميلاد.

-صورة الرقم القومي سارية.

- الموقف من التجنيد للذكور (أصل).

- صحيفة الحالة الجنائية موجهه إلى جامعة كفر الشيخ (أصل).

- بيان بالجزاءات الموقعة عليه خلال فترة الامتياز.

- موافقة صريحة من جهة العمل لمن يعملون بالحكومة.

-شهادة بمزاولة المهنة الطبية.