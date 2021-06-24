رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل اللجنة العلمية الدائمة للآثار المصرية

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الخميس، اللجنة العلمية الدائمة للآثار المصرية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور وليد شوقي البحيري عميد كلية الآداب.

مراحل إنشاء وتطور الجامعة.. 19 كلية و3 معاهد

من جانبه، رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، بالحضور، مستعرضًا مراحل إنشاء وتطور الجامعة والطفرة الهائلة غير المسبوقة التي شهدتها الجامعة، حتى أصبح عدد كلياتها 19 كلية و3 معاهد.

وعبرت اللجنة، عن تقديرها لرئيس وقيادات الجامعة، على هذه الجهود الكبيرة التي تعبر عنها الإنجازات الكبيرة التي تعرفت عليها اللجنة، كما وجهت الشكرعلى جهود الجامعة الملموسة في مجال تخصصات علوم الآثار.

عقد الاجتماع رقم 41

وعقدت اللجنة، في ختام اليوم، برئاسة الدكتورة منى حجاج، اجتماعها رقم 41، حيث نظرت ترقية اثنين من الأساتذة من جامعة عين شمس، وترقية أستاذ مساعد من جامعة سوهاج، بحضور الدكتور محمد عبد الرحيم، جامعة سوهاج، أمين اللجنة، وعضوية، الدكتور محمود عمر محمد سليم،و الدكتور محمد السيد عبد الحميد من جامعة الزقازيق، والدكتور خالد الطلى جامعة كفر الشيخ، والدكتور عادل زين العابدين، والدكتور وفاء الغنام جامعة طنطا، والدكتورة عائشة عبد العال جامعة عين شمس.