توجه الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بالشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لجهودها الرائدة وما تقدمه من جهد ووقت وفكر في خدمة المجتمع والتعاون التام مع كافة هيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية وخدمة المجتمع.

جمعة: مصر الخير تقود العمل الخيري بنوع من الإدارة المجردة

وقال «جمعة» في كلمته باحتفالية جائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموية المستدام، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت: «إن مؤسسة مصر الخير عندما بدأت أرادت أن تكون نموذجا يحتذى به، فأرادت أن تقود العمل الخيري بنوع من الإدارة المجردة لتستفيد من تجربة العالم والتاريخ وتحويلها للمعرفة المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي وعلى رأسها الوزيرة كانت معنا في كل هذا السعي»، مضيفًا «يكفينا دور الوزارة في القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، مثل نجاح الدولة في القضاء على فيروس سي».

وأضاف مصر الخير تعمل و تساعد وتدفع وتحاول أن تكون معطاءة، ليس فقط في تحقيق أهداف القضاء على الفقر، وإنما في التعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية.

القضاء على الفقر هدف يمكن تحقيقه

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أن القضاء على الفقر هدف يمكن تحقيقه مثلما حدث في عهد أمير المؤمنين سيدنا عمر بن عبدالعزيز، حيث كانوا يمرون بالوكالة على البيوت فلا يأخذها أحد وتعود مرة أخرى إلى بيت مال المسلمين فلم يكن هناك فقير في المجتمع نتيجة العمل بإخلاص في خدمة المجتمع .

جاء ذلك خلال جائزة رصد أفضل الممارسات التنموية من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030، بحضور الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن- رئيس لجنة الثقافة والإعلام، بمجلس الشيوخ، كعضو لجنة تحكيم الجائزة.