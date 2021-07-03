محو أمية 713 شخصا بمدينة شرم الشيخ

قال أيمن ماضي، مدير عام هيئة محو الأمية بجنوب سيناء، إنه جرى محو أمية 713 شخصًا بمدينة شرم الشيخ خلال العام الجاري، بنسبة 87% من العدد المستهدف بالمدينة والبالغ عددهم 816 شخصًا، بينهم 738 رجلًا و78 سيدة.

3391 شخصا تقدموا لمحو الأمية

وأكد ماضي، في تصريح له، اليوم، أنه حضر الاختبارات الخاصة بمحو الأمية بمدينة شرم الشيخ من الرجال 658، و55 من الإناث، بإجمالي 713 شخصًا، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المواطنين المقيدين في الهيئة لمحو أميتهم هذا العام 3391 شخصًا على مستوى كافة مدن المحافظة، بينهم 2542 رجلًا، و849 سيدة.

2731 شخصًا حضروا الامتحانات

وأوضح أن 2731 شخصًا حضروا الامتحانات هذا العام، بينهم 2017 رجلًا و 704 سيدة، بلغ إجمالي عدد الناجحين 2115 شخصًا على مستوى مدن المحافظة، لافتًا إلى أن ما جرى تحقيقه يعد ضعف العدد الذي كان من المقرر استهدافه هذا العام والبالغ عددهم 1600 شخصًا.

وأشار إلى أنه جرى محو أمية 503 فرد بفصول محو الأمية بكافة مدن المحافظة، ومحو أمية 10 أفراد من خلال مشروع التعاقد الحر، و191 فردًا من خلال مشروع محو أمية المجندين بوزارة الدفاع في المحافظة، و528 فردًا خلال مشروع محو أمية المجندين بوزارة الداخلية، ومحو أمية 305 فردًا بواسطة طلاب الجامعات.

وأكد أنه جرى محو أمية 7 أفراد من خلال التعاون مع فرع جامعة الأزهر، و39 فردًا من خلال المنطقة الأزهرية التابعة لمشيخة الأزهر، ومحو أمية 24 فردًا عن طريق طلاب المؤهلات العليا، وقام المعيين بالمحافظة ضمن الـ5 ألاف معلم بمحو أمية 75 فردًا، وحزب مستقبل وطن ساهم في محو أمية 10 أفراد، وجرى محو أمية 452 فردًا من خلال حملات المنازل.