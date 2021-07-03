أستاذ فيروسات: لا مانع من تطعيم الحوامل بلقاح كورونا لكن بشروط

كشف الدكتور أشرف عمر، أستاذ الفيروسات الكبدية بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، مدى حصول السيدة الحامل على لقاح كورونا «كوفيد -19»، لافتًا إلى أنَّه لا مانع من الحصول على لقاح كورونا ولكن بعد مرور ثلاثة أشهر من الحمل وتحت إشراف الطبيب، لافتًا إلى أنَّ الدراسات التي أجريت حتى الآن لم تثبت مبدئياً أي خطورة على الحاصلين على لقاح كورونا، منوهاً إلى لقاحات كورونا آمنة حتى الآن، موضحاً أنَّ سبب منع اللقاحات على الـ3 أشهر الأولى للحمل بسبب فترة تكّون الأجنة ومنعًا لحدوث أي تشوهات.

أستاذ فيروسات: لقاحات كورونا تمنح للسيدات الحوامل بعد 3 أشهر من الحمل

وأضاف أستاذ الفيروسات الكبدية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الدراسات تجرى على قدم وساق للوصول إلى حلول واقعية لمجابهة تفشي فيروس كورونا، مؤكداً أن الدراسات العلمية في تطور دائم، مؤكداً ان الفترات المقبلة سيتم الوصول إلى نتائج مبشرة فيما يتعلق باللقاحات.

وشدد أستاذ الفيروسات، على ضرورة الالتزام والتشديد بتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد -19»، والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل والابتعاد عن الأماكن المشهود لها بالإزدحام و المخالفة لتعليمات الحكومة المصرية، وكذلك الاهتمام بتناول الأغذية من الخضروات والفواكه المحفزة لمناعة الجسم المختلفة.

وناشد أستاذ الفيروسات الكبدية، المواطنين بضرورة الإسراع للتسجيل على لقاح كورونا للوقاية من المرض، وتقليل حدة الأعراض حال الإصابة الشديدة، مؤكّداً أنَّ فيروس كورونا مستمر لفترة لا أحد يعلمها، داعيًا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشدد وتجنب الأدوية والعقاقير دون استشارة الطبيب المختص منعاً لحدوث أي أعراض جانبية تؤثر على صحة المواطن.