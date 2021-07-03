حصيلة تجارة المخدرات.. ضبط عصابة غسلت 60 مليون جنيه بمطروح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، ويقيمون بمحافظة مطروح، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وحاول المتهمون الستة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى مجالات (العقارات – الأراضى – السيارات) ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقُدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.