«العليا للفيروسات»: 4 أسباب وراء انخفاض الإصابات بفيروس كورونا
كتب:
أحمد أبوضيف
02:56 م | السبت 03 يوليو 2021
الدكتور أشرف حاتم .. رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
كشف الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الفترة الحالية تشهد انخفاضًا في نسب الإشغالات بالمسشفيات الجامعية بالأسرة المخصصة لعزل المصابين فيروس كورونا.
صفر إصابات بمستشفيي عين شمس وطب المسنين
وأشار «حاتم» إلى أن هناك عدد من المستشفيات الجامعية، حققت صفر إصابات وأغلقت أبوابها بعد الوصول إلى معدلات عدم وجود أي حالات، كمستشفى عين شمس الميداني ومستشفى طب المسنين.
فصل الصيف والتطعيمات والفحص الجيد أسباب رئيسية لمكافحة المرض
وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدة أسباب أدت لانخفاض الإصابات بالمستشفيات الجامعية، بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، تتمثل في الإجرءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والتشخيص الجيد والدقيق لحالات الإصابة، بالإضافة إلى التوسع في مراكز التحاليل والفحوصات، التوسع من قاعدة التطعيمات بالفيروس بين المواطنين، وكذلك دخول فصل الصيف وضعف انتقال الفيروس بسبب الحرارة الشديدة.
وأشار رئيس لجنة الصحة بالنواب، إلى أن انخفاض نسب الإشغالات في المستشفيات ليس دليل على انحصار فيروس كورونا أو عدم وجود سلالات جديدة للفيروس.
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