«الثروة السمكية» تحذر من تناول أسماك سامة منتشرة في الأسواق

كشف تقرير لهيئة الثروة السمكية، عن انتشار بعض الأسماك السامة في الأسواق، والتي يحظر صيدها لخطورتها على الصحة العامة، ومنعت وزارة التموين من الإتجار فيها أو حيازتها أو تداولها، لاحتواء بعض أجزائها على سموم تضر بصحة وحياة المستهلكين.

وتقوم وزارة الصحة بحملات توعية بمخاطر تلك الأسماك على الصحة العامة، وأن أخطرها وأكثرها انتشارًا هي سمكة الأرنب، التي تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدًا بسم تترادوتوكسين، وتعد من الأسماك المحرم تداولها أو بيعها وتعيش في قاع البحرين الأحمر والمتوسط.

حملات تقوم بها وزارة التموين لضبط الأسماك السامة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والصحة

وأوضحت وزارة التموين في تقرير لها أن هذه الأسماك هي «الصخرية، العقرب، القط، البالون، الفهقة، دجاجة البحر، البقرة، الرقيطة، البلامة، والقراض» أو سمكة الأرنب، مؤكدة أنها تشن حملات مكثفة لضبط الأسواق وحلقات الأسماك بالمحافظات وفحص الشكاوى الواردة إليه بمحال بيع تلك الأسماك في المحافظات الساحلية على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

تناول سمكة سامة من أسماك الأرنب يؤدي إلى وفاة 100 شخص

وفقاً لتقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية، فإن أعراض التسمم تتمثل في ارتخاء المفاصل والعضلات والغثيان والصداع، وفي حالة السم المركز قد يؤدي تناول سمكة واحدة إلى الوفاة بعد دخول المصاب في غيوبة كاملة، إذا لم يتم إسعافه سريعا، ويتركز سمها في ثلاثة أماكن مختلفة من جسمها، وهي تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاع، ويعد كبد هذه الأسماك سام جدًا، وتتراكم هذه الأسماك في أسنان السمكة بسبب تحلل غذائها الذي يشمل نوعًا من الطحالب الخضراء السامة، وتعد تلك السمكة من الأسماك العدوانية التي تأكل الأسماك الصغيرة واليرقات السمكية، وتكفي سمكة واحدة لقتل مائة شخص.

أما الأسماك الأخرى، فهي العقرب التي تتتواجد بالمنطقة الغربية في البحر المتوسط «الإسكندرية – السلوم»، وتباع بالأسواق العامة في الإسكندرية، وتوجد أيضًا بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وهي موجودة في المناطق الرملية أو الصخرية العشبية أو المرجانية، ومكان تواجد السم في السمكة فهو تحت الأشواك مباشرة بواسطة غدد سمية تحت الجلد.

وفقًا للثروة السمكية فإن أسماك القط تعد سامة أيضًا، حيث تتواجد بالمنطقة الساحلية بالبحر المتوسط وتباع بالأسواق العامة في الإسكندرية، ويتواجد السم تحت الشوكة الموجودة بالصدغ قرب الزعنفة الصدرية، وسمكة دجاجة البحر وهذا النوع من الأسماك لديه أسماء شائعة ومتعددة، منها: «السمكة المخططة، السمكة الأسد، النارية أو الفراشة أو الريشي»، وتوجد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وهي مشهورة بألوانها وشكلها ولها القدرة الكبيرة على التخفي، وهذا ظاهر من ألوانها وشكلها المخطط، ويتواجد السم في أسفل كل شوكة من الموجودة على ظهرها.

ومن بين تلك الأسماك السامة، هي «الصخرية» التي توجد في المياه قليلة العمق وخاصة في الأماكن التي تكثر فيها الطحالب والصخور معًا، فهي شبيهة إلى حد كبير بالصخور حتى أنه يكون أحيانًا من الصعب تمييزها، ولهذا سميت بالسمكة الصخرية وتوجد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، ومكان تواجد السم في أشواك الزعانف الظهرية والحوضية والشرجية المدعمة، وعددها 13 على ظهرها، و3 شرجية أما زعنفتاها الحوضية فتمتلكا شوكتان في كل واحدة.