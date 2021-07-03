وزيرة التضامن تكرم محمود مسلم عضو لجنة التحكيم لجائزة العطاء الخيري

كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، اليوم السبت، الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال حفل توزيع جائزة مؤسسة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتورة إقبال السمالوطي، رئيس الجائزة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

لجنة التحكيم

وشارك رئيس لجنة الثقافة والإعلام، بمجلس الشيوخ، النائب محمود مسلم، كعضو لجنة تحكيم الجائزة، الممنوحة لثلاث جمعيات أهلية، وعدد من المبادرات، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين، وهم: طلعت عبدالقوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، وعاطف الشبراوي، ممثل وزارة التضامن للتنمية المستدامة، ومني العصراوي ممثل وزارة التخطيط، وماجريت سروفيل ممثل الهيئة القبطية، وهدي دحروج ممثل وزارة الاتصالات، و هدي البقر ممثل عن الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، و أية أبو حديد، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و محمد ممدوح رئيس قطاع الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير وأمين عام الجائزة.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

واستهدفت الجائزة رصد أفضل الممارسات التنموية من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030، وقُسمت الجائزة إلى ثلاثة أقسام: جائزة موجهة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها ممارسات مسؤولة في مجال التنمية المستدامة، والثانية موجهة إلى المبادرات الشبابية، والثالثة إلى رواد العمل الأهلي في مجال التنمية، ولهم ممارسات متميزة في هذا المجال.

واستهدفت الجائزة في دورتها الثانية، الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 وهو «القضاء على الفقر»، حيث تقدم للجائزة 99 جمعية ومؤسسة أهلية ومبادرة شبابية من كافة ربوع مصر بمشروعاتها في مجال القضاء على الفقر، وتم التصفية وفق مراحل مختلفة لمجموعة من القواعد والمعايير، إلى 14 جمعية و4 مبادرات شبابية، قامت بتقديم عروضها أمام لجنة تحكيم مستقلة، تضم في عضويتها عددا من رواد العمل الأهلي المصري، وانتهت باختيار 3 جمعيات للفوز بالجوائز «الذهبية والفضية والبرونزية»، ومبادرة واحدة بالجائزة الذهبية، بالإضافة إلى مبالغ مالية لدعم المشروعات والمبادرة الفائزة.