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محمود مسلم

روسيا تنصح الحوامل بتلقى لقاح كورونا بعد الأسبوع الـ22 من الحمل

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(أ.ش.أ):
03:30 م | السبت 03 يوليو 2021
روسيا تنصح الحوامل بتلقى لقاح كورونا بعد الأسبوع الـ22 من الحمل

روسيا تنصح الحوامل بتلقى لقاح كورونا بعد الأسبوع الـ22 من الحمل

نصحت وزارة الصحة الروسية النساء الحوامل «من الفئات المعرضة للخطر»، بأن يحصلن على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بعد الأسبوع الـ22 من الحمل، حيث ذكرت الوزارة - في إرشادات التطعيم الخاصة ضد كورونا، وفقا لوكالة أنباء «تاس» الروسية اليوم السبت: «أنه يجب استخدام لقاح (سبوتنيك V) أثناء الحمل في الحالات التي تفوق فيها الفوائد المتوقعة للأم المخاطر المحتملة على الطفل».

وأوضحت الصحة الروسية: أن المجموعة المعرضة للخطر تشمل النساء الحوامل المصابات بالسمنة وأمراض الرئة المزمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والأورام وأمراض الكلى والكبد المزمنة، لافتة إلى أنه لا توجد معلومات في الوقت الحالي تشير إلى أن لقاح (سبوتنيك V) قد يشكل تهديدًا للمرأة الحامل أو الجنين.

 

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