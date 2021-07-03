حبس فني مزلقان الجزيرية في قنا.. وكشف مخدرات للموظف

قرر المستشار مصطفى عباس المحامي العام الأول لنيابات قنا الكلية، حبس فني مزلقان الجزيرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية حادث تصادم قطار 90 مميز بسيارة نصف نقل بمزلقان الجزيرية بمدينة قنا، الذي وقع أمس الجمعة، وأسفر عن مصرع قائد السيارة.

وبحسب تقرير رسمي، كشفت معاينة النيابة لموقع الحادث، أن المزلقان يعمل بالنظام اليدوي بالحبال، ولا توجد به آثار كسر أو تحطيم أو احتكاك أو آثار تصادم السيارة النقل به، ما يشير إلى أن المزلقان كان مفتوحًا وقت الحادث.

وقال مصدر أمني، إن «صابر.إ.ع» فني المزلقان، اعترف خلال التحقيقات، إن المزلقان كان مفتوحًا وقت وقوع الحادث، وبمناقشة وسؤال موظفي البلوك أكدا أنهما أبلغا فني المزلقان بقدوم القطار 90 المميز تجاهه لغلق المزلقان.

وأشار إلى أنه تقرر حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي، لبيان عما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه.

وشهد مزلقان الجزيرية بمدينة قنا، أمس الجمعة، حادث تصادم قطار بسيارة نقل، ما تسبب في مصرع سائق السيارة.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا، يفيد بمصرع سائق، يدعة أسرف فتحي علي عبد الله، 46 سنة، في حادث تصادم قطار ركاب مميز رقمة 90 بسيارة نصف نقل، على مزلقان الجزيرية.