حملات لمنع الباعة الجائلين على كورنيش المنيا من سرقة الكهرباء

وجه العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء الأحياء وأجهزة وأقسام الوحدة المحلية، بضرورة تكثيف الحملات لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي والتوصيلات الكهربائية المخالفة، من قبل الباعة الجائلين بكورنيش النيل والأكشاك والفاترينات، والمخالفين من أصحاب بعض المحال والمتاجر والمقاهي، وخاصةً الواقعة بنطاق كورنيش المنيا.

وكلف رئيس المدينة نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق ومباحث الكهرباء، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، برفعها وغلقها فوراَ، وتوقيع الغرامات عليهم، وذلك حفاظاَ على المال العام، ومنع حدوث أزمات انقطاع التيار مجدداَ بسبب زيادة الأحمال، ومنعاً لحدوث أخطار قد تتسبب فيها هذه الوصلات العشوائية.

وقال الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس المدينة، إنه تم إزالة حالة لسرقة التيار الكهربائي، من أحد أعمدة الإنارة الموجودة على الممشى الأسفل بالكورنيش، مؤكداً استمرار وعمل دوريات على مدار الساعة، لتفادي مثل هذه الحالات، التي تحصل على التيار بالمخالفة، عن طريق مد وصلات كهربائية غير قانونية بأعمدة الإنارة، فضلاً عن غلق جميع الفتحات الموجودة بأعمدة الإنارة، والتي يمكن أن تسهل سرقة التيار، وأضاف أنه تم أيضاً إصلاح عطل بأحد أكشاك تغذية كورنيش النيل، بسبب وجود الوصلات المخالفة لسرقة التيار.

وتداول عدد من نشطاء «فيسبوك» صورة توضح توصيل غلاية مياه بكهرباء من عمود إنارة بأحد شوارع مدينة المنيا، وتسببت هذه الصورة في إثارة غضب بين الأهالي، بسبب ما وصفوه بخطورة كبيرة قد تلحق المارة.

وأعلنت محافظة المنيا، قبل شهر، الانتهاء من إصلاحات كهربائية لعمود إنارة على كورنيش النيل، وذلك بعد أن نشر أحد المواطنين صور للعمود تخرج منه بعض الأسلاك العارية، مما يتسبب في تهديد حياة المارة من المواطنين.