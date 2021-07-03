نقل مصابي حادث صحراوي بني سويف الشرقي إلى مستشفى تكامل المنيا

نقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بني سويف، مصابي حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي إلى مستشفى التكامل بمحافظة المنيا؛ وذلك لقربها من مكان الحادث.

وأصيب 7 أشخاص، صباح اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي قبلي مطلع سنور اتجاه القاهرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بمحافظة المنيا لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وذلك لقربها من مكان الحادث.

كان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي قبلي مطلع سنور اتجاه القاهرة، ووجود إصابات، والذي وجه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتوجيه رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث لرفع اثاره والوقوف على أسباب الحادث.

وتبين أن المصابين هم؛ «محمد.أ.م» 51 عامًا، عامل، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج مع جرح قطعي بالرأس حوالي 6 سم مع اشتباه كسر بالقدم اليمنى، «عرفة.أ.م» 42 عامًا، عامل، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، و«عبدالرحمن.ع.أ» 9 سنوات، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم.

كما أصيب في الحادث؛ «أحمد.ع.أ» 11 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم، «سيد.أ.س» 51 عامًا، مأمور ضرائب، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، «أحمد.س.أ» 24 عامًا، مهندس زراعي، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، و«يوسف.س.ع» 12 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم وجميعهم مقيمون محافظة الجيزة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.