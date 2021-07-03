«المنيا» تحرر 41 مخالفة لعدم ارتداء كمامات
كتب:
اسلام فهمي
02:26 م | السبت 03 يوليو 2021
حملات رقابية بالمنيا
حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 41 مخالفة لعدم ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، حيث تم تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين، وذلك من خلال المرور على المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام ومواقف السيارات؛ لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
كما تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية بحي وسط المدينة، بالإضافة لإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية بني محمد سلطان.
وتابعت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.
كما نظمت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حملة لرفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية للمركز.
وواصلت مراكز ومدن محافظة المنيا، المتابعة المستمرة لحالات البناء المخالف، والعشوائي، والتعديات على الأراضي الزراعية، واملاك الدولة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات، ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالمهد، بحوض الجزيرة الصغيرة، بقرية منبال، بمساحة 12سهم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل المخالف للنيابة العسكرية.
كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حالتي تعدي في المهد، على الأراضي الزراعية، بمساحة ٥ قراريط، بقرية دلجا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تنظيم الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأعمدة الإنارة، وتمهيد الطرق، ومتابعة التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية من خلال المرور على المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام ومواقف السيارات.