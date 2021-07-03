«المنيا» تحرر 41 مخالفة لعدم ارتداء كمامات

حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 41 مخالفة لعدم ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، حيث تم تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين، وذلك من خلال المرور على المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام ومواقف السيارات؛ لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية بحي وسط المدينة، بالإضافة لإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية بني محمد سلطان.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حملة لرفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية للمركز.

وواصلت مراكز ومدن محافظة المنيا، المتابعة المستمرة لحالات البناء المخالف، والعشوائي، والتعديات على الأراضي الزراعية، واملاك الدولة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات، ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالمهد، بحوض الجزيرة الصغيرة، بقرية منبال، بمساحة 12سهم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل المخالف للنيابة العسكرية.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حالتي تعدي في المهد، على الأراضي الزراعية، بمساحة ٥ قراريط، بقرية دلجا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تنظيم الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأعمدة الإنارة، وتمهيد الطرق، ومتابعة التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية من خلال المرور على المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام ومواقف السيارات.