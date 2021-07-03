«هتدفع 100 ألف جنيه».. عقوبة تعطيل الطريق في قانون المرور الجديد

حظر قانون المرور الجديد 2021 ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام، بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، وألزم القانون الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم، إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع في إجراء أي إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة، ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارًا، ومصابيح تشع ضوءًا أحمر ليلًا تُحدد من بعد لا يقل عن مائة متر من أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق.

الحبس والغرامة في قانون المرور الجديد 2021

ونص قانون المرور في المادة رقم 65 على أنه لرجال المرور والشرطة اتخاذ أي إجراءات وقائية تكون لازمة، ويحق لهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

شارب الخمر

وحظرت المادة رقم 66 من القانون، قيادة أي مركبة على من كان واقعًا تحت تأثير خمر أو مخدر، وإلا سُحبت رخصة قيادته إداريًا لمدة تسعين يومًا ولضباط وأمناء ومساعدي الشرطة والمرور عند الاشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية، بالاتفاق مع وزير الصحة أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه، فإذا امتنع أو لجأ إلى الهرب سحبت رخصته إداريًا للمدة المذكورة، وعند ارتكاب ذات الفعل خلال سنة تُلغى الرخصة إداريًا لمدة ستة أشهر في الحالتين، فإذا تكرر ذلك سُحبت الرخصة نهائيًا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.

إصابة أشخاص

ونص القانون في مادته رقم 67 على قائد أي مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص، أن يهتم بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه، وعليه عند الضرورة نقل المصاب إلى أقرب مكان لإسعافه؟

وألزمت المادة رقم 67 قائد أي مركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها كلما طلب منه أن يرشد رجال الشرطة والمرور عن اسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين.