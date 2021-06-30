قانون المرور الجديد.. سحب الرخصة وغرامة تصل لـ500 جنيه عقوبة تلويث الطريق

وضع قانون المرور الجديد 2021 بعض المحظورات من بينها ما يتعلق بإلقاء الفضلات والمخلفات في الشارع، وكل ما يؤدي إلى تلويث الطرق، وحدد القانون عقوبات لهذه المخالفة ما بين الغرامة التي تتراوح من 50 إلى 500 جنيه، وسحب الرخصة لمدة لا تقل عن شهر.

قانون المرور الجديد 2021

ونصت المادة رقم 72 مكرر (2) من قانون المرور الجديد 2021 على أنه: «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على ستين يوما، كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى».

تلويث الطريق وإلقاء الفضلات

وبخلاف عقوبة إلقاء الفضلات في الشارع فإن قانون المرور الجديد 2021 عاقب بذات العقوبة أيضا كل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للإشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطر يق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه.

وأشارت المادة إلى أنه إذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها مع سحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما، وفى حالة العودة إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثانىييعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.

سحب الرخص أو إيقافها

وبعيدا عن موضوع تلويث الطريق التي يعاقب عليها قانون المرور فقد نصت المادة رقم 73 من قانون المرور الجديد 2021 على أنه فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو إعتبارها ملغاة ، يصدر القرار بضبط الرخص من رئيس قسم المرور المختص أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي فور عرض الأمر عليه ، عقب ضبط المخالفة، ولصاحب الشأن التظلم من قرار الضبط خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بهذا القرار أمام المحكمة المختصة، وتفصل المحكمة على وجه السرعة في التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم.