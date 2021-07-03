عمرو دياب يظهر من جديد بالحلق في حفل زفاف خاص «فيديو وصور»

ارتدى الفنان الكبير عمرو دياب حلقه الذهبي من جديد، في حفل زفاف خاص أحياه في الساعات الأولى من صباح اليوم بأحد الفنادق الكبرى.

كان دياب قد ارتدى حلقه الذهبي لأول مرة خلال إعلان عطره الذي حمل اسمه، في كليب أغنية «وأنا معاك» الذي عُرض في مارس الماضي.

ظهور عمرو دياب في الزفاف أول رد على شائعات مرضه

ويُعد ظهور «دياب» في الزفاف، هو أول رد منه على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول نقله لأحد المستشفيات الكبرى بالدقي بسبب أزمة صحية، وعلى أثرها أجرى منظارا في المعدة بسبب مشاكل صحية، تعرض لها خلال الفترة الماضية، وتم حجزه لعدة ساعات إلى أن استعاد صحته.

تلك الشائعات لم يؤكدها أو ينفها الهضبة، أو أي شخص من المقربين منه، نظرا لعدم امتلاكهم المعلومات الكافية عن الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية.

عمرو دياب ينتهى من تصوير كليب أغنية «الدنيا بترقص»

كان عمرو دياب، قد انتهى من تصوير أغنياته الصيفية الجديدة «الدنيا بترقص» والتي كان قد صورها ما بين الساحل الشمالي والقاهرة.

الأغنية من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، الذي زاره عمرو دياب خلال الأيام الماضية، ونشر «إبراهيم»، صورة خلال الزيارة وعلق عليها: «أغلى وأهم خطوة ليا بعد 20 سنة مزيكا، قريبا مع أستاذي ومثلي الأعلى، الأسطورة عمرو دياب.. بإذن الملك الوهاب».