محافظ دمياط تعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بـ240 درجة

اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم السبت، تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام، للعام الدراسي 2021/ 2022، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بحد أدنى للمجموع 240 درجة.

وكيل الوزارة: من المتوقع قبول 12899 طالباً وطالبة

وأكد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن عدد الطلاب المقيدين بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي المنقضي 2021/ 2020، يبلغ 28098 طالباً وطالبة، نجح منهم 25798 طالباً وطالبة بالدورين الأول والثاني، منوهاً إلى أن النسبة المحددة للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام 50%، وفقاً لخطة الوزارة، كما أشار إلى أنه من المتوقع قبول 12899 طالباً وطالبة بمدارس الثانوية العامة.

نسبة النجاح 80.30% والفتيات في المقدمة

احتلت فتيات دمياط نصيب الأسد في نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، التي اعتمدتها الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق من الأسبوع الماضين بنسبة نجاح 80.30%، حيث بلغ عدد المقيدين 28098 طالباً وطالبة، حيث حضر منهم 27828 طالباً وطالبة، ونجح منهم 22347 طالبا وطالبة في الدور الأول.

وكذلك، اعتمدت محافظ دمياط، خلال لقائها عادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 للصم وضعاف السمع والمكفوفين، بنسبة نجاح 100%، وأيضاً الشهادة الإعدادية المهنية 2021، بنسبة نجاح 90.2%.