الجيزة تخفض تنسيق قبول الثانوية العامة لــ238 بدلا من 240

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تخفيض درجة الحد الأدنى لتنسيق القبول للثانوي العام درجتين، ليصبح 238 درجة بدلا من 240 درجة.

وأوضح المحافظ أنّ قراره جاء استجابة لرغبة أولياء الأمور في النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة، وبعد إجراء دراسة لأعداد الطلبة والفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول، كي لا تؤثر على سير العملية التعليمية.

واعتمد المحافظ في وقت سابق، تنسيق التعليم الصناعي، بعد تحديد 230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم الثانوية الصناعية بنين، و215 درجة لإمبابة الصناعية وطلعت حرب والجيزة الكهربية و220 درجة للعام و210 للإعداد المهني و220 درجة للميدان الصناعية بنات والهرم بنات و220 درجة للجيزة الثانوية الصناعية بنات للعام، و215 للمهني و210 درجات لطهما الثانوية الصناعية بنين، وأحمد رمضان الثانوية الصناعية بنين بأطفيح، ووردان الثانوية الصناعية القبابات الثانوية الصناعية والحوامدية الثانوية الصناعية بنات والمنوات الثانوية الصناعية بنات وأطفيح الثانوية الصناعية بنات وفصول نظامي ملحقة بالحوامدية تعليم مزدوج.

كما اعتمد محافظ الجيزة درجات القبول بالمدارس التي تقبل الصناعي 3 سنوات، ونظام الإعداد المهني بـ210 درجات للعام، و205 للمهني وهي مدارس شهيد طيار محمد بهجت شقير الثانوية الصناعية بنين، وناصر الثانوية الصناعية بنين، والصف الثانوية الصناعية بنين، ونكلا الثانوية الصناعية، وأبو رواش الثانوية الصناعية، والكداية الثانوية الصناعية، والبدرشين والصف والعياط الثانوية الصناعية بنات، و190 درجة للباويطي والمناجم و235 درجة للبرمبل الصناعية و255 درجة لـ6 أكتوبر الصناعية التجريبية للتكنولوجيا.

واعتمد المحافظ تنسيق التعليم الزراعي، وجرى تحديد 200 درجة للجيزة الزراعية،و195 درجة للثانوية الزراعية المهنية و160 درجة لأطفيح وطهما، و175 درجة لأبوغالب والثانوية الزراعية بالواحات البحرية، إضافة إلى تحديد التنسيق للتعليم التجاري والفندقي 245 درجة للهرم الفندقية الرسمية، و245 درجات للجيزة الفنية المتقدمة (5 سنوات) و220 درجة لـ6 أكتوبر الفندقية المتقدمة (5 سنوات) و220 درجة للشيخ زايد الفندقية، و210 درجة للهرم الفندقية المهنية و210 درجة للصف الفنية المتقدمة و210 درجة للمدارس التجارية بالهرم والعمرانية وشمال ومنشأة القناطر وأوسيم و195 درجة للمدارس التجارية بالحوامدية والبدرشين والعياط و140 درجة للباويطي التجارية ومدارس التعليم الخاص (تجاري وفندقي وفصول خدمات تعليم تجاري).