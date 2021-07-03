سقوط شاب من شقة عشيقته بالطابق الـ13: حاول الهرب بعد مجيء زوجها

وثق فيديو مدته 120 ثانية، واقعة سقوط شاب من شقة عشيقته بالطابق الثالث عشر في الهرم، بعد مجيء زوجها إلى المنزل في غفلة منهما. وأظهر الفيديو الشاب وهو يهوي من الطابق الأخير بالعقار عندما حاول الهروب من شرفة الشقة، فاختل توازنه وسقط على الأرض فمات في الحال بعد أن تهشم رأسه بشكل تام.

وانتقل وكيل النيابة العامة إلى مكان الحادث وأجرى معاينة لمكان سقوط الشاب وتبين من التحقيقات أن الحادث ليس فيه شبهة جنائية، وأن الشاب سقط عندما حاول الهروب من على مواسير المياه والصرف الصحي.

فيديو يوثق الجريمة

وتحفظت النيابة العامة على فيديو الواقعة، وألقت الشرطة القبض على عشيقة الشاب، وبسؤالها قالت إنها كانت بصحبة الشاب داخل غرفة نومها، وعندما فوجئ بقيام زوجها بفتح باب الشقة، أسرع عشيقها إلى الاختباء داخل شرفة الشقة، وأثناء وجوده حاول الهروب من على مواسير الصرف الصحي فسقط ميتًا.

واتهم الزوج زوجته بالزنا وقررت النيابة العامة حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب، لبيان أسباب وفاته رسميًا وموافاة النيابة بنتائج تقرير الصفة التشريحية، وصرحت بدفن الشاب وتسليم جثمان لأسرته.

تحريات المباحث

أفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشاب المتوفى كان يتردد على شقة عشيقته في غياب زوجها نهارًا، وعندما فوجئ بدخول زوج عشيقته الشقة بشكل مفاجئ، أسرع إلى الخروج من غرفة نومها واختبأ داخل شرفة الشقة لمدة 3 دقائق، وعندما فشل في الخروج حاول الهروب من على مواسير الشقة فسقط جثة هامدة، وسرت حالة من الرعب بين سكان العقار بسبب تهشم رأس الشاب بشكل تام، فأسرعوا إلى تغطية الجثمان بالبطاطين حتى وصلت سيارات الإسعاف.