«جوزها زعلها».. انتحار ربة منزل بحبة الغلة في الدقهلية

أقدمت ربة منزل في محافظة الدقهلية على الانتحار، في قرية «كفر الترعة الجديد»، بدائرة مركز شربين، حيث تناولت أحد الأقراص المستخدمة في حفظ الغلال «حبة الغلة السامة»، لمرورها بحالة نفسية سيئة، وأكد والدها أنها دخلت في خلاف مع زوجها منذ أسبوع تقريباً، وتقيم طرفه بعد أن تركت منزل الزوجية، وفوجئوا بأخذها الحبة السامة، مما تسبب في إصابتها التي أودت بحياتها فور وصولها المستشفى، وورد تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة بسبب تناول مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية.

ورود بلاغ بوفاة ربة منزل بمستشفى شربين

تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين المركزي، بوصول المدعوة «هاجر ع. م.»، 22 سنة، ربة منزل، ومقيمة قرية «كفر الترعة الجديد»، بمركز شربين، مصابة بحالة إعياء شديدة، ادعاء تناول مادة سامة، وتوفيت فور وصولها.

والد المتوفاة: زوجها زعلها وقاعدة عندي من أسبوع

انتقل ضباط مركز شربين إلي مكان الواقعة، للفحص وبسؤال والدها «ع. م.»، 57 سنة، موظف ، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، أكد أن كريمته مقيمة طرفه منذ حوالي أسبوع تقريبا لوجود خلافات بينها وبين زوجه، مشيرا إلي تناولها قرصا كيماويا يُستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة» بقصد الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة لذات الخلافات ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5190 لسنة 2021 إداري مركز شربين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.