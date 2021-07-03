بالأسماء.. مطران سمالوط يسيم 9 كهنة لتدعيم الخدمة (صور)

سيم الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، اليوم السبت، 9 كهنة جدد لتدعيم ونمو الخدمة الروحية في نطاق المطرانية، وذلك بعدما ترأس القداس الإلهي بكاتدرائية «مخلص العالم» في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا.

وعقب صلاة «الصلح»، وضع مطران سمالوط يده ليتم سيامة 9 من الشمامسة الدياكونيين، ليكونوا كهنة جدد في سمالوط، وذلك بعدما حصلوا على درجة «القسيسية المباركة» بالمطرانية.

أسماء 9 كهنة جدد في سمالوط

- دياكون إكليريكي حنا منير، أصبح القس روفائيل.

- دياكون ميلاد رزق الله، أصبح القس أنسيموس.

- دياكون إكليريكي مينا شكري، أصبح القس مينا.

- دياكون إكليريكي يونان منير، أصبح القس مكاري.

- دياكون إكليريكي بيشوي وجيه، أصبح القس زوسيما.

- دياكون إكليريكي إبراهيم القس بولا، أصبح القس إبراهيم.

- دياكون إكليريكي مايكل بشرى، أصبح القس بيمن.

- دياكون إكليريكي بيشوي جميل، أصبح القس إيلاريون.

- دياكون إكليريكي رامز زكريا، أصبح القس يوحنا.

كهنة سمالوط الجدد يقضون خلوة 40 يوماً في دير جبل الطير

وأوضح الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، أنه من المقرر أن يقضي الآباء الجدد فترة الخلوة بدير القديسة العذراء مريم، ضمن دير جبل الطير، وتابع: «راجين من الرب أن يؤازرهم بروحه القدوس، لمجد اسمه وخدمة كنيسته».

الأنبا بيفنوتيوس.. 45 عاماً من الأسقفية

جاءت سيامة الكهنة الجدد بالتزامن مع احتفالات مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس بالعيد الـ45 لسيامة الأنبا بفنوتيوس أسقفاً عليها، حيث قدم له آباء المطرانية كلمات طيبة عن دوره في الخدمة الروحية في سمالوط، قائلين: «حباه الرب بقيادة رشيدة ورؤية تنويرية وخدمة جليلة، امتدت أياديها البيضاء لتشمل جوانب متعددة.. روحياً وصحياً واجتماعياً وثقافياً وتعميرياً».

وتابعت المطرانية: «وها نحن نرى كل يوم كل ما هو جديد ومفيد وفعّال، متعك الرب يا أبونا الحبيب بكامل الصحة والعافية، ومتعنا بأبوتكم ورعايتكم سنيناً كثيرة وأزمنة طويلة».