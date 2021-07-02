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أوبرا الإسكندرية في أبهى حلة استعدادا لمئوية مسرح سيد درويش (صور) 

كتب:

كيرلس مجدى
10:39 م | الجمعة 02 يوليو 2021
الاستعدادات لمئوية مسرح سيد درويش بالإسكندرية

الاستعدادات لمئوية مسرح سيد درويش بالإسكندرية

ارتدت دار الأوبرا في الإسكندرية أبهى حلة لها، استعداداً لمئوية مسرح سيد درويش، وهو مقر الأوبرا الحالي، وذلك قبل يومين من انطلاق العرس الثقافي الكبير، الذي يشغل بال السكندريين حالياً، المتمثل في احتفال مئوية مسرح سيد درويش.

اضاءات وبروفة حفل مئوية مسرح سيد درويش بالإسكندرية

ونشرت دار الأوبرا في الإسكندرية «مسرح سيد درويش»، صوراً توضح الانتهاء من كافة استعدادات حفل افتتاح مئوية مسرح سيد درويش، متمثلة في الأضواء الجميلة التي تزين مدخل الأوبرا، ناهيك عن بروفة حفل الافتتاح، الذي من المقرر أن تطلقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يوم الأحد المقبل.

تفاصيل احتفالية مئوية مسرح سيد درويش

وتقام فعاليات الاحتفالية الفنية الكبرى التى تنظمها دار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، بمناسبة مرور مائة عام على افتتاح مسرح سيد درويش بالإسكندرية، على مدار 4 ليالي.

وأوضحت دار الأوبرا في الإسكندرية، إن الاحتفالات تتواصل على مدار 4 ايام، وتبدأ فى الثامنة مساء الأحد 4 يوليو، وتستمر أيام الاثنين والأربعاء والخميس 5 و7 و8 يوليو بأوبرا الإسكندرية.

وزيرة الثقافة: مسرح سيد درويش يمثل أحد المعالم البارزة بالإسكندرية

وقالت وزيرة الثقافة، في تصريحات سابقة، إن مصر تزخر بتاريخ ثري في كافة المجالات، وتمثل بنيتها المعمارية جزءاً هاماً من تراثها الحضاري، وأشارت ان مسرح سيد درويش يمثل أحد المعالم البارزة فى الإسكندرية، ويُعد شاهداً على الكثير من الأحداث الفنية والتاريخية، التى جرت بمدينة الثغر، وأضافت أن الاحتفال بمئويته يأتى ضمن استراتيجية تعريف الأجيال الجديدة بصفحات مشرقة من تاريخ مصر الثري، وأكدت على أهمية الفخر بأيقونات الوطن، التي شكلت عناصر ومفردات قوته الناعمة.

 

 

 

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