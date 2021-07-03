عودة 43 طفلا تائها وإنقاذ 4 أشخاص على شواطئ الإسكندرية

عثر رجال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على 43 طفلًا وطفلة تائهين بالشواطئ وتم إعادتهم لأسرهم بعد أن تم الإعلان عن بياناتهم بالإذاعة الداخلية للشواطئ.

إنقاذ 4 مصطافين في شواطئ الإسكندرية عبر الإسعافات الأولية

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان لها اليوم، إنقاذ 4 أشخاص من خلال تقديم الإسعافات الأولية لهم في شاطئ جليم العام، وتم إسعاف فتاة نتيجة هبوط بالدورة الدموية، وإسعاف فتاة تعاني من جرح قطعي، وإسعافات أولية لشابين وسيدة.

ضبط سارق في شاطئ جزيرة الدهب في الإسكندرية

ولفت السياحة والمصايف، إلى ضبط شخص سرق حقيبتين من رواد شاطئ جزيرة الدهب، وتم انتشال عدد كبير من القناديل بشاطئ ستانلي، فضلًا عن حدوث تزاحم على بوابات شاطئ السرايا ومحاولات من البعض لكسر البوابات إلا أنه قد تم السيطرة على الوضع.

غرامات مالية على شواطئ قطاع العجمي بالإسكندرية

فيما اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمرور علي بعض الشواطئ و منها شاطئ جليم العام شاطئ بحري المميز وشاطئ ستانلي؛ وذلك للوقوف على انتظام و سير العمل.

بينما قام أسامة علي مدير عام الإدارة العامة للمصايف ومعه السيد مراقب عام الشواطئ لقطاع غرب بالمرور على عدة شواطئ بقطاع حي العجمي، حيث تم رصد العديد من مخالفات فرض الاكراميات، وتحرر بذلك تقارير سيتم عرضها على اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ لاعتماد الغرامات المالية علي مستأجري تلك الشواطئ نظير تلك المخالفات.

وأجرى العميد محمد سري مراقب عام الشواطئ، جولة على شواطئ السرايا العام والمندرة العام؛ للوقوف على انتظام العمل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.