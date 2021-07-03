«الإسكندرية» تعلن طرح عمليات حق استغلال في مزايدات علنية

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم، طرح عمليات حق استغلال لعدد من المواقع وعمليات البيع في مزايدات علنية عامة وذلك على مدار 3 جلسات يتم إقامتها لمدة أسبوع، وتتم على استغلال قطعة الأرض الموجودة باستاد الإسكندرية، بالإضافة إلى مجموعة من الخردة، ناهيك عن استغلال موقف انتظار سيارات الإسعاف.

مزايدة استغلال قطعة الأرض الموجودة باستاد الإسكندرية

تعد أولى المزايدات التي تنطلق غدا الأحد، هي مزايدة استغلال قطعة الأرض الموجودة باستاد الإسكندرية بجوار البوابة رقم (6) بمساحة 10م×20م، بقيمة تأمين مؤقت 300 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 499 جنيهًا.

وتبلغ مدة الاستغلال 25 عامًا مع منح الراسي عليه المزايدة، فترة سماح لمدة 6 أشهر لتجهيز الموقع.

مزايدة بيع الخردة والكهنة أمام ديوان عام الإسكندرية

وتقام المزايدة الثانية، الخميس المقبل، على عملية بيع الخردة والكهنة الموجودة أمام المبني الإداري الملحق بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية، بقيمة تأمين مؤقت للوط رقم (1) مبلغ 100 ألف جنيه، وقيمة تأمين مؤقت للوط رقم (2) مبلغ 20 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 399 جنيهًا.

مزايدة استغلال موقف انتظار سيارات الإسعاف

فيما تأتي المزايدة الأخيرة، يوم الأحد الموافق 11 يوليو الجاري، والتي تتم على استغلال موقف انتظار سيارات الإسعاف، بقيمة تأمين مؤقت 200 ألف جنية، وقيمة كراسة الشروط 399 جنيهًا.

شروط التقديم في مزايدات محافظة الإسكندرية

- تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد.

- يمكن الاطلاع علي كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

- يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

- يسدد نسبة التأمين لكل عملية على حدة طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات.

- آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة 12 ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه قرين كل عملية.

- تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.