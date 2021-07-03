أستاذ علوم سياسية عن قاعدة 3 يوليو: تمجد انتصار المصريين في 30 يونيو (فيديو)

صرح الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، أن اختيار 3 يوليو اسما لأحداث القواعد العسكرية المصرية، هو رسالة هامة يوجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف منها تمجيد يوم 3 يوليو، الذي يعد تاريخ الانتصار الذي تلاقت فيه إرادة الشعب المصري مع قائده، لبناء مصر من جديد واستعادتها لمكانتها الخارجية.

وقال «سنجر»، خلال مداخلة عبر zoom، اليوم السبت، مع قناة extra news، إن حضور ولي عهد أبو ظبي وحفيده، توقيع وثيقة إنشاء القاعدة اليوم، يعتبر لفتة رائعة، توضح مدى الترابط الذي يجمع بين مصر والإمارات، كما أن تواجد ليبيا أيضا يؤكد على إدراك ليبيا بأن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إلى أن قاعدة 3 يوليو تعد إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، موضحا أن مصر تقدم من خلال هذه القاعدة رسالة كبيرة إلى العالم، أنها تمتلك حاليا قواعد عسكرية تتماشي مع قوة ومستوى القواعد العالمية.

وأردف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم اليوم رسالة أخرى إلى الأجيال التي استشعرت الخطر قبل سنوات، وبالتحديد عام 2013، وأوفى بوعده مع تلك الأجيال اليوم، ونقل لهم إحساس الأمان والاطمئنان بأن جيش مصر بقواته البحرية والجوية والبرية قادر على حماية حدود هذا الوطن أمام اي اعتداء خارجي، وأن مصر أصبحت مصدرا لأمن أبنائها وأبناء الوطن العربي.

وأوضح أن تواجد ممثلي دولتي الإمارات وليبيا اليوم أثناء توقيع وثيقة إنشاء قاعدة 3 يوليو، يعكس «هندسة» الرئيس عبدالفتاح السيسي لأمور مصر داخليا وخارجيا، فالجميع يلاحظ في السنوات الأخيرة، الخطوات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين العلاقات المصرية مع غالبية الدول العربية والأفريقية.