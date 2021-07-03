«الصحة»: استخدام لقاح جونسون أند جونسون للمسافرين.. وأول شحنة تصل قريبا

أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، استعداد الوزارة لاستقبال أولى شحنات لقاح جونسون أند جونسون، خلال الفترة المقبلة، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن مصر ستحصل على 25 مليون جرعة من اللقاح، وسيجري استخدامه للمسافرين إلى خارج البلاد، خاصة أنه عبارة عن جرعة واحدة ويمكن تخزينه في درجة حرارة عادية تتراوح بين 2 إلى 8 درجات وتصل فعاليته لأكثر من 90%.

شحنات متنوعة من لقاح كورونا

وتابع المصدر بأن الفترة المقبلة، ستشهد وصول شحنات من اللقاحات المتنوعة والمختلفة، وسيجري توزيعها على مراكز السفر تيسيرا على المواطنين المسافرين، خاصة إلى الدول التي تضع التطعيم كشرط أساسي لدخول الزائرين.

شهادات تطعيم مؤمنة للمسافرين «ضد التزوير»

واضاف المصدر أنه خلال أيام ستقوم وزارة الصحة والسكان، بإصدار شهادات مؤمنة للمسافرين تحمل «QR Code» منعا للتزوير، مؤكدا أن الوزارة هي الجهة الوحيدة التي تصدر هذه الشهادات لكل من يحصل على لقاح كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أصدرت بيانا رسميا قالت فيه إنه لن يسمح بدخول البلاد إلا لحاملي شهادات التطعيم بلقاح كورونا، على أن تكون معتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء، ويجري قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار دون كشط أو شطب أو إضافة، كما يشترط أن تحتوي الشهادة على «QR Code».

وتستعد الوزارة لإقامة عدة مراكز لتلقي لقاح كورونا تماثل مركز أرض المعارض، في جميع محافظات الجمهورية، وأول مركز سيكون بمحافظة الجيزة، وسيفتتح قريبا لاستقبال أكبر عدد من المواطنين، مطمئنة المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقالت إن جميعها آمنة وفعالة.

وطالبت الوزارة، المواطنين، بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي.