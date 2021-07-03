«هتلر» و«اليهود» و«طه حسين» بين الأكثر مبيعا بمعرض الكتاب

قالت الدكتور كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة، إن العناوين الأكثر مبيعا في جناح المركز خلال أول يومين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 هي «الوالدية ودعم السلوك الإيجابي، نهب الفقراء، وقائع ثورة الموريسكيين، حياة الإسكندر، اليوم الأخير لأدولف هتلر، اليهود في الإمبراطورية العثمانية، تاريخ أوروبا في العصر الحديث، هيرودوت يتحدث عن مصر، من الشاطئ الآخر لطه حسين، والعقيدة والشريعة في الإسلام».

وأضافت أن المركز يقدم خصومات تصل إلى 50% لعدد من شرائح الزائرين للجناح مثل طلاب الجامعات الحكومية، وأعضاء نقابات الأطباء، الصحفيون، أعضاء اتحاد الكتاب ونادي القصة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الباحثون الأكاديميون، أعضاء القضاء والجيش والشرطة والعاملون باتحاد الإذاعة والتليفزيون، موضحا أن هناك خصما لكل رواد المعرض يصل إلى 25% على نسخة واحدة فقط من أي عنوان.