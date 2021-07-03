رئيس التحرير

محمود مسلم

«هتلر» و«اليهود» و«طه حسين» بين الأكثر مبيعا بمعرض الكتاب

رئيس «القومي للترجمة»: خصم 50% على إصدارات المركز بمناسبة معرض الكتاب

كتب:

إلهام زيدان
07:55 م | السبت 03 يوليو 2021
معرض الكتاب 2021

معرض الكتاب 2021

قالت الدكتور كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة، إن العناوين الأكثر مبيعا في جناح المركز خلال أول يومين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 هي «الوالدية ودعم السلوك الإيجابي، نهب الفقراء، وقائع ثورة الموريسكيين، حياة الإسكندر، اليوم الأخير لأدولف هتلر، اليهود في الإمبراطورية العثمانية، تاريخ أوروبا في العصر الحديث، هيرودوت يتحدث عن مصر، من الشاطئ الآخر لطه حسين، والعقيدة والشريعة في الإسلام».

وأضافت أن المركز يقدم خصومات تصل إلى 50% لعدد من شرائح الزائرين للجناح مثل طلاب الجامعات الحكومية، وأعضاء نقابات الأطباء، الصحفيون، أعضاء اتحاد الكتاب ونادي القصة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الباحثون الأكاديميون، أعضاء القضاء والجيش والشرطة والعاملون باتحاد الإذاعة والتليفزيون، موضحا أن هناك خصما لكل رواد المعرض يصل إلى 25% على نسخة واحدة فقط من أي عنوان.

اقرأ المزيد:

معرض الكتاب 2021 يستقبل الزوار في اليوم الثالث «صور»

تعرف على مواعيد معرض الكتاب 2021

تعرف على موعد انتهاء معرض الكتاب 2021

الأزهر يخصص ركنا للفتوى في معرض الكتاب 2021 «صور»

دليلك لمبادرة «ثقافتك كتابك» وتخفيضات معرض الكتاب 2021

اليوم.. معرض الكتاب 2021 يستقبل زائريه وانطلاق البرنامج الثقافي