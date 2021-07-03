ضبط 231 طن أغذية غير صالحة خلال شهر بسوهاج

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج من ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل وصولها للجمهور، وذلك في حملات مكبرة على مراكز وقرى المحافظة، تم تنفيذها على الأسواق العامة وأماكن تداول الأغذية بالمحافظة، وذلك خلال شهر يونيو الماضي، وفق ما جاء في بيان أصدرته إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة اليوم السبت.

وذكر البيان الصادر عن مديرية الصحة، أن الحملات تمت بتوجيهات من الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وإشراف الدكتورة غادة أحمد، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، ومحمد حسن، مراقب عام الأغذية، وعدد من مراقبي الأغذية بالإدارات المختلفة.

وأسفرت تلك الحملات، منذ بداية شهر يونيو وحتى نهايته، عن ضبط 231 طن و660 كيلوجرام من الأغذية غير صالحه للاستهلاك الآدمي، قبل وصولها للجمهور بمختلف مراكز المحافظة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة، أن الحملات مستمرة على الأسواق وأماكن تداول الأغذية وبصورة مكثفة، لضبط المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطنين، وأضافت أن الحملات تغطي كل مراكز وقرى المحافظة.

كما أشارت الدكتورة غادة أحمد إلى أن تلك الحملات اليومية تأتي ضمن خطة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ومكاتبها بالإدارات المختلفة، وأن تلك الحملات ضمن الإجراءات التي تتخذها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، لضبط الأسواق، وضمان وصول غذاء صحي وآمن لجمهور المستهلكين.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.