«قرب تعالالي» لهبة مختار تتخطى النصف مليون مشاهدة على يوتيوب

تخطى كليب «قرب تعالالي» للمطربة هبة مختار، حاجز النصف مليون مشاهدة على قناة مزيكا بـ«يوتيوب» وذلك خلال أقل من مرور 48 ساعة على إطلاقها.

وتشهد «قرب تعالالي» التعاون الأول بين هبة مختار والفنان أحمد سعد، الذي وضع لحن الأغنية وأشرف على تنفيذها، لقناعته بمدى موهبة وقوة صوت هبة مختار، خريجة دفعته بمعهد الموسيقي العربية. وكانت آخر أعمال أحمد سعد كملحن هي الأغنية الوطنية المصرية «بنحبك» للمطربة السورية أصالة.

وأغنية «قرب تعالالي» من اللون الرومانسي المقسوم المحبب لدى الشباب من الجنسين وتخطت الـ2 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«إنستجرام» و«تويتر»، وأشاد عدد كبير من رواد هذا الموقع من مختلف الدول العربية بالأغنية وبصوت «هبة مختار» وطالبوها بتقديم المزيد من هذه النوعية من الأغاني لمواجهة ظاهرة المهرجانات.

«قرب تعالالي» من كلمات محمد فتحي، ولحن أحمد سعد، توزيع محمود صلاح، وإخراج مصطفى عامر، ومنتج فني وإشراف سمير محمد.

وكانت هبة، قد نشرت على قناتها بـ«يوتيوب» مقطعا لفيديو يجمعها بأحمد سعد من كواليس تسجيل «قرب تعالالي» التي تعود بها للغناء بعد غياب قرابة العامين بسبب جائحة كورونا، حيث أطلقت في عيد الحب 2019 أغنية «سيد الرجالة» كلمات محمد جشم، لحن سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو إسماعيل.

وقد حققت هبة صدى كبيرا، منذ بداية مشوارها الفني بالعديد من الأغاني المميزة، منها «خليني على بالك»، «ماتفكرش فيا»، «واحدة غيري»، «يسعد أيامك» و«قلبي اللي حبك».