خبير عسكري عن قاعدة 3 يوليو البحرية: حصاد لـ «3 يوليو 2013»

قال اللواء أركان حرب عادل العمدة، المستشار بإكاديمية ناصر العسكرية العليا، عن افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، اليوم، وحصاد ما حدث قبل سنوات في 3 يوليو 2013، إن القيادة السياسية نجحت في استخدام هذا الحدث لتقديم دلالة واضحة لما وصلت إليه مصر من تنمي وتطوير ونهوض خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف «العمدة»، خلال استضافته اليوم السبت، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الدولة المصرية أعطت دروسا كثيرة في الفترة الأخيرة بأنه يخطىء من يظن أن هناك من هو بعيد عن قدرة مصر وقواتها المسلحة، وأن عدم تدخل هذه البلد في شؤون الدول انعزال، «نحن دولة حكيمة تمتلك جيش رشيد».

وأردف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن مصر مفتاح حل مشاكل وأزمات المنطقة والعالم، وهي الرقم الأهم بالمعادلة، موضحًا أن الدلائل على ذلك كثيرة، مشيرًا إلى أن إدراك العالم لحجم وأهمية مصر لم يأت من فراغ، وأنه بعد سويعات قلائل من تاريخ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي أمور البلاد، أعيدت من جديد صياغة الدبلوماسية المصرية ورؤية الدولة وشخصيتها التي كان يحاول البعض تشويها قبل مجيء السيسي.

وأشار «العمدة» إلى أن الدولة تلجأ في بعض الأحيان إلى عدم الإعلان عن خططها أو ما تقوم به، حرصًا على عدم إتاحة الفرصة أمام العناصر المتربصة بالدولة في إفساد هذه الإعمال ووضع عقبات أمامها، متابعًا: «الناس دلوقتي بتتفاجىء بافتتاح مصر كل يوم لمشاريع تنموية، مش بنعلن إننا هنعمل، ومفيش مشروع الرئيس السيسي يذهب لافتتاحه إلا بعد أن ينفذ جزء كبير منه».