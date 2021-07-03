البحرين: قاعدة 3 يوليو تعكس حفاظ مصر على تطوير قدراتها العسكرية

أكد ممثل العاهل البحريني للأعمال الإنسانية وشئون الشباب مستشار الأمن البحريني قائد الحرس الملكي الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أن قاعدة 3 يوليو البحرية تعد واحدة من الصروح العسكرية الحديثة، التي تعكس التطور والتقدم الذي تواصل تحقيقه القوات المسلحة المصرية في ظل دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيًا لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار، وأن يديم الله عليهما الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس السيسي.

جاءت مشاركة ممثل العاهل البحريني، نيابة عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي، وتجسيدًا لقوة العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة والممتدة عبر السنين التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تهدف الى تعزيز القوة العربية التي تتنامى في هذا العصر، وأنه في ظل هذه العلاقات المتميزة والتعاون الوثيق سنمضي إلى العالم بثقة أكبر، كما أن مملكة البحرين تفخر بالإنجازات الكبيرة والنوعية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس السيسي في جميع الميادين.

وأعرب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم السبت - عن تشرفه بحضور افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، مشيدًا بالمستوى العالي والمتقدم الذي أبدته القوات المصرية في المناورات التي جرت خلال الافتتاح والتي عكست كفاءة هذه القوات وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام والمسؤوليات المنوطة بها.